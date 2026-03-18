Repetiția generală este momentul în care producția există pentru prima dată în formă completă — o ocazie rară de a fi martor la creația spectacolului, înainte de premieră.

Silvia a avut premiera mondială pe 17 noiembrie 1915 la Teatrul „Johann Strauss” din Viena și este considerată cea mai bună lucrare a lui Kálmán. Opereta urmărește povestea de dragoste dintre Silvia Varescu, vedeta cabaretului Orfeu din Budapesta, și Edwin de Lippert-Weilersheim, ofițer și moștenitor al unei vechi familii aristocratice vieneze — o relație lovită de convențiile sociale ale epocii, de o căsătorie aranjată și de un document semnat în grabă. Între promisiuni încălcate și intervenții familiale, umorul irezistibil al cuplului comic Boni și Feri conduce acțiunea spre reconcilierea finală specifică universului operetei.

SILVIA (PRINȚESA CEARDAȘULUI)

Operetă în trei acte de Emmerich Kálmán

Libretul: Leo Stein și Bela Jenbach

Adaptarea: István Kállai și KERO

Traducerea: Ernest Fazekas

Regia: KERO

Coregrafia: György Gesler

Decor: Csörsz Khell

Costume: Fanni Kemenes, Gabriela Kiss

Orchestra, Corul și Baletul Teatrului Național de Operetă și Musical „ION DACIAN”

Dirijor: Alexandru Ilie / Constantin Grigore

Dirijor cor: Aurel Muraru

Coordonator balet: Marina Minoiu

Distribuția:

Silvia: Rodica Ștefan

Edwin: Octavian Ene

Stazi: Cristina Popa

Boni: Victor Ion

Feri von Kerekes: Victor Bucur

Leopold Maria: Anton Zidaru

Anhilte: Amelia Antoniu

Miska: Daniel Găină Cojuharov

Arnold Schulteis: Dragoș Ioniță

Rohnsdorf: George Matei

Kiss: Alexandru Vasile

