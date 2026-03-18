Repetiția generală este momentul în care producția există pentru prima dată în formă completă — o ocazie rară de a fi martor la creația spectacolului, înainte de premieră.
Silvia a avut premiera mondială pe 17 noiembrie 1915 la Teatrul „Johann Strauss” din Viena și este considerată cea mai bună lucrare a lui Kálmán. Opereta urmărește povestea de dragoste dintre Silvia Varescu, vedeta cabaretului Orfeu din Budapesta, și Edwin de Lippert-Weilersheim, ofițer și moștenitor al unei vechi familii aristocratice vieneze — o relație lovită de convențiile sociale ale epocii, de o căsătorie aranjată și de un document semnat în grabă. Între promisiuni încălcate și intervenții familiale, umorul irezistibil al cuplului comic Boni și Feri conduce acțiunea spre reconcilierea finală specifică universului operetei.
SILVIA (PRINȚESA CEARDAȘULUI)
Operetă în trei acte de Emmerich Kálmán
Libretul: Leo Stein și Bela Jenbach
Adaptarea: István Kállai și KERO
Traducerea: Ernest Fazekas
Regia: KERO
Coregrafia: György Gesler
Decor: Csörsz Khell
Costume: Fanni Kemenes, Gabriela Kiss
Orchestra, Corul și Baletul Teatrului Național de Operetă și Musical „ION DACIAN”
Dirijor: Alexandru Ilie / Constantin Grigore
Dirijor cor: Aurel Muraru
Coordonator balet: Marina Minoiu
Distribuția:
Silvia: Rodica Ștefan
Edwin: Octavian Ene
Stazi: Cristina Popa
Boni: Victor Ion
Feri von Kerekes: Victor Bucur
Leopold Maria: Anton Zidaru
Anhilte: Amelia Antoniu
Miska: Daniel Găină Cojuharov
Arnold Schulteis: Dragoș Ioniță
Rohnsdorf: George Matei
Kiss: Alexandru Vasile
