Radu Petrovici, premiat pentru Excelență în Management Artistic la Gala Future Economy 2026

Radu Petrovici, Manager al Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, a fost distins cu Trofeul pentru Excelență în Management Artistic în cadrul Gala Future Economy 2026, desfășurată în data de 25 mai 2026 la InterContinental Athénée Palace Bucharest, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea managementului cultural și promovarea excelenței artistice în România.

Evenimentul a fost moderat de Florin Manea, Owner Future Economy & Future Economy Club.

Premiul a fost acordat în cadrul categoriei dedicate Managementului Artistic, ca recunoaștere a contribuției remarcabile la dezvoltarea și promovarea actului cultural, a managementului performant și a implicării constante în consolidarea prestigiului instituției pe scena artistică românească. Trofeul a fost înmânat de către Virginia Oțel, Corporate Communication Director în cadrul Garanti BBVA România.

„Acest premiu reprezintă o recunoaștere importantă a muncii întregii echipe a Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” — oameni care construiesc zi de zi spectacole, emoție și încredere în cultură. 2025 a fost cel mai bun an din ultimele două decenii: 4,3 milioane lei venituri proprii, 50.000 de spectatori și 30% din producția națională de teatru muzical, realizate cu cea mai mică subvenție din perioada analizată. Dincolo de cifre, este un model de management cultural: viziune, curaj repertorial și o abordare în care cultura devine investiție cu impact artistic, economic și social. Cred că viitorul unei societăți sănătoase se construiește prin parteneriat real între cultură, educație și mediul economic, iar cultura trebuie să rămână un spațiu viu, curajos și relevant. Acest premiu confirmă nu doar o reușită, ci direcția corectă în care mergem.”a declarat Radu Petrovici, Manager TNOMID.

Gala Future Economy 2026 reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente dedicate leadershipului, businessului și excelenței profesionale din România, reunind lideri, antreprenori, reprezentanți ai mediului cultural și ai societății civile. În cadrul galei a fost lansată oficial cea de-a treia ediție a revistei „Future Economy – Women & Men CEOs 2026”, proiect editorial care promovează excelența, leadershipul autentic și impactul pozitiv în societate.

Cele 10 categorii ale „Steaua Premiilor Future Economy” – Ediția 2026:

Recuperare Pediatrică și Incluziune Socială;

Medicina Longevității și Bioetică;

Business Networking și Comunități Premium;

Securitate Cibernetică;

Management Artistic;

Ortodonție Modernă;

Agrobusiness;

Educație Financiară;

Imobiliare;

Educație și Siguranță Rutieră.

În cadrul Galei Future Economy 2026 a fost acordată și o bursă financiară pentru susținerea performanței educaționale.

Distincțiile speciale „Steaua Premiilor Future Economy” au fost acordate personalităților și organizațiilor care susțin dezvoltarea sustenabilă, inovația, cultura, educația și responsabilitatea socială.

Evenimentul are și o importantă componentă socială și educațională. Toate încasările provenite din vânzarea revistei „Future Economy – Women & Men CEOs 2026” sunt direcționate către Fundația Florina Manea – Dreptul de a Visa, organizație care susține educația și performanța școlară prin acordarea de burse financiare elevilor olimpici și copiilor cu rezultate remarcabile.

Prin această distincție, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” își reconfirmă rolul esențial în promovarea excelenței artistice și contribuția activă la dezvoltarea vieții culturale din România.