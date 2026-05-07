Acest parteneriat are ca obiectiv creșterea vizibilității evenimentelor și activităților organizate de ambele părți, facilitarea accesului publicului la informații despre spectacole, proiecte culturale și evenimente speciale, precum și consolidarea imaginii instituționale în spațiul public și în comunitatea profesională.

Prin această colaborare, InfoCons și Teatrul Naţional de Operetă și Musical „Ion Dacian” își propun să dezvolte programe și proiecte comune, prin care cele două instituții își vor acorda sprijin reciproc în implementarea unor inițiative care promovează accesul la cultură, informare și implicare activă în viața comunității.

Această colaborare reprezintă un pas important în susținerea unui dialog constant între cultură și informare, contribuind la protejarea și informarea consumatorilor de artă și cultură, precum și la apropierea publicului de evenimente și valori culturale autentice.

InfoCons – Organizație pentru Protecția Consumatorilor a fost inființată în anul 2003 pentru a veni în întâmpinarea nevoilor consumatorilor. Până în prezent a desfășurat și desfășoară o activitate neîntreruptă, bucurându-se de recunoașterea națională și internațională, fiind membră în diferite organizații, comisii consultative, grupuri de lucru, partenera în programe naționale și internaționale.

InfoCons este unica organizație cu drepturi depline în Consumers International, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – WIPO, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – EUIPO, ANEC – Vocea Consumatorului European în Standardizareși membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Teatrul Naţional de Operetă și Musical „Ion Dacian” este cel mai important producător de spectacole de operetă și musical din România, având misiunea de a aduce publicului experiențe culturale de înaltă calitate, prin producții care îmbină muzica, dansul și povestea într-un spectacol complet. Instituția promovează valorile muzicale și coregrafice românești și universale, susținând accesul cât mai larg la cultură prin operetă, musical și spectacol coregrafic.

Prin producțiile sale, Teatrul Naţional de Operetă și Musical „Ion Dacian” construiește un spațiu cultural incluziv, în care tradiția și energia contemporană coexistă pe aceeași scenă, oferind publicului divertisment muzical de înaltă clasă, susținut de orchestră, soliști, ansambluri de balet și dans, cu responsabilitate și pasiune.