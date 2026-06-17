InfoCons avertizează consumatorii. Apa care poate conține până la 11 E-uri: Verificați eticheta
Sursa: infocons.ro
Apa aromatizată este percepută de mulți consumatori drept o alternativă mai sănătoasă la băuturile răcoritoare clasice. Cu toate acestea, un studiu realizat de InfoCons arată că unele produse comercializate pe piața din România conțin un număr ridicat de aditivi alimentari, ajungând chiar și la 11 E-uri într-o singură sticlă.
Studiul InfoCons: până la 11 E-uri într-o apă aromatizată
Analiza a fost realizată pe baza informațiilor înscrise pe etichetele produselor tip apă aromatizată disponibile pe piața românească. În cadrul studiului au fost incluse produse comercializate de mai mulți producători și distribuitori, printre care Carpathian Springs, Maspex România, Lidl Discount, Rewe România, Roua Development, Valvis Holding Distribution și alții.
Rezultatele arată diferențe semnificative între produsele analizate în ceea ce privește numărul de aditivi alimentari utilizați.
Potrivit InfoCons, 3,12% dintre produsele analizate conțin nu mai puțin de 11 E-uri. Alte 6,25% au opt aditivi alimentari, în timp ce 9,38% dintre produsele studiate conțin șapte E-uri.
De asemenea, 25% dintre produsele analizate au în compoziție trei aditivi alimentari, iar alte 25% conțin câte două E-uri. Există și produse cu o formulă mai simplă, 9,38% dintre acestea având un singur aditiv alimentar.
Diferențe importante la conținutul de zahăr și calorii
InfoCons a analizat și valorile nutriționale declarate de producători.
Datele arată că valoarea energetică a apelor aromatizate variază între 0 și 21 de kilocalorii la 100 de grame de produs.
Conținutul de grăsimi este redus, fiind cuprins între 0 și sub 0,5 grame la 100 de grame, în timp ce cantitatea de acizi grași saturați variază între 0 și sub 0,1 grame.
În ceea ce privește glucidele, diferențele sunt mai mari. Produsele analizate conțin între 0 și 4,9 grame de carbohidrați la 100 de grame, iar cantitatea de zaharuri poate ajunge tot la 4,9 grame.
Cantitatea de proteine variază între 0 și sub 0,5 grame, iar nivelul de sare este cuprins între 0 și sub 0,1 grame.
Consumatorii sunt sfătuiți să verifice eticheta înainte de cumpărare
InfoCons atrage atenția că verificarea etichetelor rămâne una dintre cele mai importante metode prin care consumatorii pot face alegeri informate.
Organizația recomandă utilizarea aplicației proprii pentru scanarea codurilor de bare, astfel încât cumpărătorii să poată vedea lista completă a aditivilor alimentari, informațiile nutriționale și eventualele alerte privind produsele retrase de pe piață.
Potrivit reprezentanților InfoCons, accesul la aceste informații îi ajută pe consumatori să compare produsele și să aleagă varianta care corespunde cel mai bine nevoilor și preferințelor lor.
Studiul arată că, deși apa aromatizată este adesea asociată cu o opțiune mai sănătoasă, compoziția poate diferi considerabil de la un produs la altul, iar numărul aditivilor alimentari poate fi mult mai mare decât s-ar aștepta mulți cumpărători.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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