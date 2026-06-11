Campanie națională pentru protejarea minorilor. ANPC și mari companii cer verificarea obligatorie a vârstei la produsele din tutun și nicotină

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Asociația Municipiilor din România, Philip Morris România, HORA și Mega Image au lansat campania „ZERO COMPROMISURI”, o inițiativă care urmărește să reducă accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină.

Campania vine în contextul în care o mare parte dintre români consideră că legislația existentă nu este aplicată suficient de strict, iar verificarea vârstei nu este încă percepută drept o practică obișnuită în toate punctele de vânzare.

Inițiativa a fost lansată pornind de la concluziile unui sondaj realizat de INSCOP Research în aprilie 2026. Potrivit cercetării, 64,6% dintre români consideră că legislația care interzice accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină este aplicată într-o măsură redusă sau chiar deloc.

Organizatorii campaniei susțin că, deși cadrul legal există, acesta nu este întotdeauna suficient de bine cunoscut, iar verificarea actului de identitate nu este tratată peste tot ca o procedură normală și obligatorie.

Mesajul central al campaniei este că protejarea minorilor nu poate face obiectul unor compromisuri și că verificarea vârstei trebuie să devină o regulă respectată constant de toți comercianții.

Președintele ANPC, Csaba Lajos Bekesi, a declarat că protejarea minorilor trebuie să rămână o prioritate permanentă și că respectarea legislației privind interzicerea vânzării produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani nu este opțională.

„Protejarea minorilor trebuie să rămână o prioritate clară și constantă. Respectarea legii privind interzicerea vânzării produselor din tutun și nicotină către minori nu este opțională.”, a declarat președinte ANPC.

Odată cu lansarea campaniei a fost prezentată și platforma ZeroCompromisuri.ro, care centralizează informații privind cadrul legal, obligațiile comercianților și măsurile de prevenire care pot contribui la limitarea accesului minorilor la astfel de produse.

Inițiatorii proiectului consideră că responsabilitatea nu aparține exclusiv autorităților sau comercianților, ci întregii societăți.

Prim-vicepreședintele Asociației Municipiilor din România și primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a subliniat că autoritățile locale pot contribui la consolidarea unor norme sociale care să descurajeze accesul minorilor la produse din tutun și nicotină. Acesta a arătat că informarea, responsabilitatea și colaborarea dintre instituții, mediul privat și societate sunt esențiale pentru respectarea consecventă a legii.

„Comunitățile locale au un rol important în consolidarea unor norme sociale care protejează minorii. Prin informare, responsabilitate și colaborare între autorități, mediul privat și societate, putem contribui la un comportament firesc și consecvent de respectare a legii”, a spus acesta.

Legislația românească interzice comercializarea produselor din tutun și nicotină către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Totodată, este interzisă livrarea acestor produse prin sisteme automatizate de tip locker sau easybox.

Nerespectarea obligațiilor privind verificarea vârstei poate atrage sancțiuni importante atât pentru comercianți, cât și pentru vânzătorii implicați în tranzacție. Regulile se aplică atât magazinelor fizice, cât și comenzilor realizate online sau prin servicii de livrare.

Reprezentanții companiilor implicate în proiect au explicat că inițiativa urmărește nu doar aplicarea legislației, ci și prevenirea situațiilor în care minorii pot obține astfel de produse.

În acest sens, sunt promovate măsuri precum instruirea personalului de vânzări, verificarea vârstei în mediul online, controale suplimentare la livrare, monitorizarea permanentă a procedurilor și realizarea de audituri periodice.

Directorul general al Philip Morris România, Carmina Fusté, a declarat că produsele din tutun și nicotină sunt destinate exclusiv adulților și că protejarea minorilor reprezintă o responsabilitate comună a industriei, comercianților, autorităților și societății.

„Produsele din tutun și nicotină sunt destinate exclusiv adulților, iar protejarea minorilor reprezintă o responsabilitate colectivă, a industriei, a comercianților, a autorităților și a societății. La Philip Morris România, susținem fără echivoc politica de toleranță zero față de accesul minorilor la produse din tutun și nicotină.”, a declarat Carmina Fusté.

La rândul său, vicepreședintele HORA, Ion Biriș, a afirmat că operatorii din industria ospitalității trebuie să aplice legea fără excepții și că verificarea vârstei trebuie să devină o practică normală, nu una excepțională.

„Comercianții și operatorii din industria ospitalității au responsabilitatea de a aplica legea consecvent și fără excepții. Verificarea vârstei trebuie să fie o practică normală, nu o situație excepțională, iar această campanie ajută la consolidarea unui standard clar de responsabilitate”, a adăugat acesta.

Reprezentanții Mega Image au transmis că protejarea minorilor depășește obligațiile legale și reprezintă o responsabilitate asumată la nivelul companiei.

Directorul juridic al companiei, Bogdan Biță, a explicat că retailerul investește constant atât în pregătirea angajaților care verifică vârsta cumpărătorilor, cât și în soluții tehnologice menite să reducă riscul erorilor umane.