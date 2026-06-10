Guvernul analizează prelungirea stării de criză pe piața carburanților. Decizia va depinde de viitorul Executiv

Autoritățile au început discuțiile privind posibilitatea prelungirii stării de criză instituite pe piața carburanților în primăvara acestui an. Măsura, adoptată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor la petrol, expiră la finalul lunii iunie, iar o eventuală continuare depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline.

Reprezentanții companiilor care activează pe piața carburanților au participat la o întâlnire organizată la sediul Ministerului Finanțelor, unde a fost discutată oportunitatea prelungirii stării de criză declarate prin ordonanță de urgență, transmite Mediafax.

Potrivit informațiilor obținute de Mediafax, discuțiile au avut în această etapă un caracter preliminar și au urmărit colectarea punctelor de vedere din partea actorilor implicați. Deocamdată nu există o poziție comună în industrie, iar companiile au fost invitate să transmită observații și propuneri oficiale privind viitorul măsurii.

Ordonanța de urgență prin care a fost declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a intrat în vigoare la 1 aprilie 2026 și este aplicabilă până la 30 iunie 2026. Actul normativ a fost adoptat după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și după efectele generate de blocarea Strâmtorii Ormuz asupra piețelor energetice internaționale.

În prezent, autoritățile analizează dacă motivele care au determinat adoptarea măsurii continuă să existe și dacă este necesară o nouă intervenție legislativă.

Legislația actuală permite prelungirea stării de criză pentru perioade succesive de cel mult trei luni, însă acest lucru se poate realiza exclusiv printr-o nouă ordonanță de urgență.

Din acest motiv, o decizie oficială nu poate fi adoptată de actualul Executiv interimar. Orice prelungire a măsurilor va depinde de instalarea unui guvern învestit de Parlament și cu atribuții depline.

Până atunci, consultările dintre autorități și reprezentanții industriei vor continua, iar concluziile urmează să fie analizate de viitorul Executiv.

Actul normativ adoptat la sfârșitul lunii martie a inclus un pachet amplu de măsuri destinate limitării efectelor creșterii prețurilor la carburanți și protejării pieței interne.

Una dintre cele mai importante prevederi a vizat limitarea indirectă a adaosurilor comerciale practicate de producători, importatori, distribuitori și comercianți de benzină și motorină. Operatorii economici au fost obligați să păstreze nivelul mediu al adaosurilor practicate în anul 2025, cu excepția exporturilor și a livrărilor intracomunitare.

Companiile care depășesc aceste limite riscă sancțiuni cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul precedent.

Pentru a preveni eventualele probleme de aprovizionare, Guvernul a permis și reducerea temporară a conținutului de biocarburant din benzină, de la 8% la minimum 2%.

În același timp, exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței au fost condiționate de obținerea unor aprobări prealabile din partea Ministerului Economiei și Ministerului Energiei. Autoritățile au justificat această măsură prin existența unui deficit de motorină pe piața internă și prin necesitatea protejării stocurilor disponibile.

Pentru încălcarea acestor reguli, legislația prevede amenzi cuprinse între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și posibilitatea confiscării bunurilor implicate.

Ordonanța de urgență a introdus și o serie de modificări privind piața gazelor naturale, inclusiv reguli referitoare la repartizarea cantităților disponibile între furnizori, actualizarea alocărilor și obligații suplimentare de raportare.

Cu toate acestea, datele Institutului Național de Statistică arată că românii nu și-au redus semnificativ consumul de carburanți în perioada marcată de conflictul din Orientul Mijlociu și de volatilitatea prețurilor internaționale.

Potrivit informațiilor analizate de autorități, cererea pentru benzină și motorină a rămas la niveluri ridicate inclusiv în perioada în care prețurile internaționale ale petrolului au fost influențate de tensiunile geopolitice și de perturbările apărute în zona Golfului Persic.