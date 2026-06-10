Bugetul UE pentru 2027 se apropie de 200 de miliarde de euro. Apărarea și Ucraina primesc fonduri suplimentare

Comisia Europeană a prezentat proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anul 2027, ultimul din actualul cadru financiar multianual. Documentul prevede alocări de aproape 200 de miliarde de euro și pune accent pe apărare, competitivitate economică, energie și sprijinul acordat Ucrainei.

Executivul european a propus pentru anul 2027 un buget în valoare de 199,9 miliarde de euro în angajamente, acesta fiind ultimul buget din cadrul financiar multianual 2021-2027.

Potrivit Comisiei Europene, proiectul este construit într-un context economic și geopolitic complicat, după mai mulți ani marcați de pandemia de COVID-19, criza energetică, inflația ridicată, războiul din Ucraina și tensiunile internaționale tot mai accentuate. Instituția menționează că și conflictul din Orientul Mijlociu a avut efecte asupra economiei europene, prin creșterea prețurilor la energie și accentuarea incertitudinilor privind evoluția economiei.

Bruxelles-ul urmărește ca statele membre să utilizeze într-o măsură mai mare fondurile europene pentru domeniile considerate prioritare în următorii ani. Printre acestea se numără competitivitatea economică, apărarea, locuințele accesibile, securitatea aprovizionării cu apă și tranziția energetică.

Pentru susținerea acestor obiective sunt propuse inclusiv mecanisme de prefinanțare și contribuții europene mai consistente în anumite programe.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să influențeze structura bugetului european. Comisia Europeană propune alocarea a 3,06 miliarde de euro pentru securitate și apărare.

Fondurile ar urma să fie folosite pentru cercetare militară, dezvoltarea industriei europene de apărare, îmbunătățirea mobilității militare și consolidarea rezilienței strategice a Uniunii Europene.

Bugetul este complementar inițiativei ReArm Europe/Readiness 2030 și instrumentului SAFE, prin care statele membre pot realiza achiziții comune în domeniul apărării.

În ceea ce privește Ucraina, sprijinul european continuă prin Mecanismul pentru Ucraina și prin acordarea unui nou împrumut de 1,15 miliarde de euro.

Cea mai mare parte a bugetului propus pentru 2027 rămâne direcționată către politica de coeziune și programele dedicate rezilienței și valorilor europene.

Pentru acest capitol sunt prevăzute fonduri de 75,76 miliarde de euro. Din această sumă, 58,48 miliarde de euro sunt destinate coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Un alt capitol important este cel dedicat resurselor naturale și mediului, care ar urma să beneficieze de 57,23 miliarde de euro. Agricultura continuă să reprezinte o componentă esențială a acestui buget, peste 40,55 miliarde de euro fiind rezervate plăților directe și măsurilor de sprijin pentru sectorul agricol.

Comisia Europeană subliniază că agricultura rămâne un element-cheie pentru securitatea alimentară, dezvoltarea zonelor rurale și stabilitatea economică a Uniunii.

Pentru piața unică, inovare și sectorul digital sunt prevăzute aproape 21,9 miliarde de euro. În această categorie continuă finanțarea unor programe considerate strategice pentru competitivitatea europeană, precum Erasmus+, Programul privind piața unică și Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Domeniul „Vecinătate și întreaga lume”, care include politica externă și finanțările externe ale Uniunii Europene, ar urma să primească 15,46 miliarde de euro.

Administrația europeană beneficiază de o alocare de 13,65 miliarde de euro, iar alte 5,87 miliarde de euro sunt destinate instrumentelor speciale tematice.

Migrația și gestionarea frontierelor rămân, de asemenea, pe agenda financiară a Uniunii. Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize ar urma să primească suplimentări de 1,2 miliarde de euro în 2027.

În total, pentru migrație și controlul frontierelor sunt prevăzute aproape 5,8 miliarde de euro.

Proiectul de buget urmează să fie negociat în lunile următoare de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, aprobarea finală fiind așteptată până la sfârșitul anului 2026. Acesta va asigura finanțarea programelor europene până la intrarea în vigoare a noului cadru financiar multianual pentru perioada 2028-2034.