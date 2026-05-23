În 2026, regulile aplicabile în România sunt cele privind produsele neconforme, siguranța alimentară și protecția consumatorului. Autoritățile, în special Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), au intensificat controalele în magazine, restaurante și supermarketuri după numeroase cazuri de produse expirate, alterate sau etichetate greșit.

Regula generală este simplă: dacă produsul alimentar este neconform, periculos sau diferit de ceea ce a fost prezentat pe etichetă, consumatorul are dreptul să ceară înlocuirea produsului sau restituirea banilor.

Printre cele mai frecvente situații în care poți merge înapoi la magazin se numără:

produsul este alterat;

produsul este expirat;

ambalajul este deteriorat;

există corpuri străine în aliment;

produsul are miros, gust sau aspect suspect;

eticheta conține informații false sau înșelătoare;

produsul a fost depozitat necorespunzător;

conținutul nu corespunde cu ceea ce apare pe ambalaj.

În astfel de cazuri, magazinul nu poate refuza automat reclamația clientului. Comerciantul este obligat fie să ofere alt produs conform, fie să restituie suma plătită.

Legea privind produsele neconforme a fost întărită în ultimii ani, iar Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a explicat că operatorii economici pot primi amenzi importante dacă refuză să rezolve reclamațiile justificate ale consumatorilor.

Una dintre cele mai clare situații este cea a produselor expirate. Dacă observi că alimentul are termenul de valabilitate depășit, ai dreptul să ceri banii înapoi sau înlocuirea produsului. Controalele recente ale ANPC au descoperit numeroase cazuri de comercializare a produselor cu data-limită de consum depășită.

În practică, este important să păstrezi bonul fiscal și, dacă este posibil, să faci fotografii produsului și etichetei. Aceste dovezi pot ajuta dacă magazinul contestă reclamația.

Produsele alterate reprezintă un risc direct pentru sănătate. Carne cu miros suspect, lactate acre înainte de termenul de expirare, produse cu mucegai sau alimente păstrate la temperaturi necorespunzătoare sunt exemple clasice de produse care pot fi returnate.

ANPC a raportat în repetate rânduri cazuri de produse alimentare cu mucegai, carne cu depuneri suspecte sau alimente ținute în condiții improprii.

În aceste situații, consumatorul nu trebuie să accepte explicații precum „așa a venit marfa” sau „nu avem ce face”. Responsabilitatea față de client aparține comerciantului.

Un alt caz important apare atunci când produsul nu corespunde informațiilor de pe ambalaj. De exemplu:

produsul este prezentat ca fiind „fără zahăr”, dar conține zaharuri;

ingredientele reale diferă de cele afișate;

lipsesc informații obligatorii;

eticheta induce consumatorul în eroare.

În 2026, ANPC a anunțat că a găsit produse cu informații contradictorii între ambalaj și conținut sau etichete considerate înșelătoare. În astfel de cazuri, produsul poate fi considerat neconform, iar clientul poate solicita restituirea banilor.

Prezența unui corp străin în aliment reprezintă una dintre cele mai grave situații. Insecte, bucăți de plastic, metal, sticlă sau alte corpuri străine într-un aliment reprezintă un risc major pentru sănătate. Autoritățile au raportat inclusiv cazuri de insecte în produse alimentare și în spații de depozitare. În asemenea situații:

păstrează produsul; fotografiază ambalajul și conținutul; păstrează bonul fiscal; anunță imediat magazinul; dacă este nevoie, depune reclamație la ANPC.

Mulți consumatori confundă dreptul general de retur aplicabil produselor online cu regulile speciale pentru alimente. Produsele alimentare nu se returnează pur și simplu pentru că:

nu îți place gustul;

te-ai răzgândit;

ai cumpărat prea mult;

ai găsit ulterior un preț mai bun;

nu mai vrei produsul.

În plus, pentru multe produse perisabile, legislația europeană și românească exclude dreptul clasic de retragere de 14 zile aplicabil altor cumpărături online. Asta înseamnă că un magazin poate refuza legal returul dacă produsul este conform și sigur pentru consum.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

verifică termenul de valabilitate înainte de cumpărare;

păstrează bonul fiscal;

verifică ambalajul;

fotografiază produsul dacă observi probleme;

reclamă rapid situația magazinului.

Dacă operatorul economic refuză soluționarea, consumatorul poate depune o sesizare la ANPC. În ultimii ani, autoritățile au aplicat amenzi de milioane de lei pentru produse expirate, alterate sau depozitate necorespunzător.