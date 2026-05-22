România este considerată în prezent cea mai vulnerabilă piață din portofoliul Fourlis Holdings, într-un an pe care conducerea îl definește deja drept unul de tranziție și investiții. Deși începutul anului 2026 a adus o evoluție pozitivă a vânzărilor la nivel de grup, profitabilitatea a fost afectată de costurile ridicate de transformare și de deteriorarea climatului economic din anumite piețe-cheie.

Potrivit publicației elene capital.gr, cele mai mari dificultăți sunt înregistrate în România, unde scăderea consumului și deteriorarea sentimentului din piață au început să afecteze rapid performanțele comerciale ale grupului.

Segmentul de retail dedicat mobilierului și produselor pentru amenajarea locuinței include magazinele IKEA operate de grup în Grecia, Cipru și Bulgaria, precum și punctele de comandă și preluare IKEA din Grecia.

În România, operațiunile grupului sunt concentrate pe segmentul de articole sportive și fashion, prin magazinele Intersport și Foot Locker, la care se adaugă activitatea de comerț electronic aferentă acestor branduri.

Conducerea Fourlis Holdings susține că deteriorarea pieței din România s-a produs într-un ritm mult mai rapid decât estimările inițiale, pe fondul incertitudinii politice și al dificultăților legate de formarea unui nou guvern.

Dacă în primul trimestru al anului scăderea vânzărilor era estimată la aproximativ 4%, în al doilea trimestru declinul s-a accentuat puternic. Reprezentanții companiei vorbesc acum despre o diminuare a vânzărilor de aproximativ 28%-30% pe piața din România.

În evaluarea conducerii, comportamentul consumatorilor s-a modificat radical, iar piața funcționează tot mai mult pe baza promoțiilor agresive și a reducerilor masive de preț.

„Piața seamănă cu criza grecească”, a declarat CEO-ul grupului, explicând că activitatea comercială este susținută aproape exclusiv prin discounturi puternice, ceea ce afectează simultan volumele de vânzări și marjele de profit.

Compania estimează că efectul negativ generat de România asupra rezultatelor operaționale poate ajunge la aproximativ 3,5 milioane de euro comparativ cu bugetul inițial stabilit pentru acest an.

În contextul deteriorării rapide a rezultatelor financiare din România, Fourlis Holdings analizează măsuri suplimentare pentru reducerea cheltuielilor operaționale și reorganizarea activităților locale.

Conducerea grupului ia în calcul o centralizare accelerată a anumitor funcții, în încercarea de a limita impactul financiar produs de scăderea consumului și de presiunea exercitată asupra profitabilității.

Compania consideră că actualul context economic și politic din România generează un nivel ridicat de incertitudine pentru retaileri, în special pentru segmentele dependente de consumul discreționar, precum fashion, articole sportive și produse pentru locuință.

Declarațiile conducerii Fourlis Holdings vin într-un moment în care mai multe companii internaționale avertizează asupra încetinirii consumului în România, pe fondul presiunilor inflaționiste, al costurilor ridicate și al scăderii încrederii consumatorilor.

