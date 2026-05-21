Fostul politician Elena Udrea a publicat un mesaj pe rețelele de socializare cu ocazia uneia dintre cele mai importante zile din calendarul creștin, evidențiind semnificația religioasă a sărbătorii și adresând urări celor care își serbează onomastica.

Aceasta a subliniat că ziua marchează sărbătoarea Înălțării Domnului, dar și prăznuirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, un moment cu o puternică încărcătură spirituală pentru credincioși.

În mesajul său, Elena Udrea a transmis urări de bine tuturor creștinilor, dorindu-le o zi plină de liniște, pace interioară și armonie în familie și în societate. Totodată, a adresat felicitări persoanelor care poartă numele sfinților sărbătoriți, urându-le sănătate, bucurii și împliniri atât în această zi specială, cât și pe termen lung.

De asemenea, ea a menționat salutul tradițional „Hristos s-a Înălțat”, specific acestei sărbători, și a exprimat recunoștință față de cei care i-au transmis la rândul lor mesaje și gânduri bune.

”Astăzi, este zi de mare sărbătoare pentru creștini: Înălțarea Domnului și ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena! Tuturor creștinilor le doresc un praznic binecuvântat, cu pace si lumină în suflete, în familii, între noi! Iar celor care poartă numele de Constantin și Elena, le urez La mulți ani cu sănătate, fericire și să aibă parte de tot ce e bun și frumos azi și în fiecare zi ! Hristos s-a Înălțat! Vă mulțumesc pentru gândurile și urările voastre minunate!”, spune Elena Udrea pe Facebook.

Pe 21 mai, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, o sărbătoare cu cruce roșie considerată una dintre cele mai importante din calendarul religios. Ziua este marcată atât de semnificația sa spirituală, cât și de faptul că reprezintă un prilej de onomastică pentru milioane de români.

Potrivit datelor disponibile, peste 1,7 milioane de persoane din România își serbează numele în această zi, ceea ce face ca 21 mai să fie una dintre cele mai răspândite sărbători onomastice din an.

Numele „Constantin” își are originea în limba latină, derivând din „Constantinus”, asociat cu termenul „constans”, care semnifică stabilitate, fermitate și perseverență. În interpretare tradițională, numele este legat de ideea de caracter puternic și convingeri ferme.

La rândul său, numele „Elena” provine din grecescul „Helene” și este asociat simbolic cu lumina, strălucirea și claritatea. În tradiție, este interpretat ca „cea luminoasă” sau „purtătoarea de lumină”, fiind un nume cu puternică încărcătură spirituală.

În această zi, sunt felicitate persoanele care poartă numele de Constantin și Elena, dar și numeroase variante derivate ale acestora, răspândite frecvent în România.

Printre cele mai întâlnite forme masculine se numără: Costel, Costi, Costin, Costică, Costea, Costeluș, Codin, Tinu, Tinel, Titi, Ticu, Titel, Dincă, Dincu și Dinicu.

Pentru numele feminine, cele mai populare variante includ: Constantina, Constanța, Costina, Chira, Tina, Ela, Ileana, Lenuța, Leana, Elenuța, Eleonora, Helena, Helene, Nina, Nora, Nuța, Nuți, Nela, Ilinca, Ilina, Ilenuța, Leni, Tanța, Tanți și Tănțica.

Conform specialiștilor în teologie, ziua de 21 mai are o puternică încărcătură spirituală, fiind dedicată Sfinților Împărați Constantin și Elena, considerați figuri esențiale în istoria creștinismului. Aceștia sunt asociați cu susținerea și răspândirea credinței creștine în Imperiul Roman.

În această zi, credincioșii transmit urări de sănătate, pace și împlinire celor care își serbează onomastica, iar sărbătoarea este celebrată atât în tradiția ortodoxă, cât și în cea romano-catolică.

Pe 21 mai, creștinii sărbătoresc Înălțarea Domnului, o zi cu profundă semnificație religioasă, prăznuită la 40 de zile după Paște. În anul 2026, această dată are o importanță deosebită și în plan social și spiritual, fiind asociată și cu Ziua Eroilor, dar și cu sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

În cultura populară românească, această zi este însoțită de numeroase tradiții și interdicții, considerate de mulți credincioși ca având rol de protecție și echilibru spiritual.

Conform tradițiilor transmise din generație în generație, ziua de 21 mai este dedicată liniștii, rugăciunii și respectului față de sărbătoare. Din acest motiv, sunt evitate activitățile gospodărești intense.

În mod tradițional, nu se spală, nu se coase, nu se face curățenie și nu se desfășoară munci grele, fie în casă, fie pe câmp. Aceste activități sunt considerate nepotrivite pentru o zi de mare praznic și sunt asociate în credința populară cu posibile neplăceri sau ghinion.

De asemenea, se spune că este recomandat să fie evitate conflictele, înjurăturile sau gândurile negative. Ziua este percepută ca un moment de împăcare și echilibru, în care comportamentul calm și respectuos este considerat esențial.

O altă credință populară afirmă că nu este bine să se împrumute bani, sare sau obiecte din gospodărie în această zi. În unele regiuni, acest obicei este respectat cu strictețe, existând convingerea că astfel pot fi „alungate” norocul și belșugul din casă.

Tot în tradiția populară, se consideră că după sărbătoarea de Ispas nu mai este indicat să se semene, deoarece plantele nu ar mai rodi corespunzător.

În anumite zone ale țării, sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de Ispas sau „Paștele Cailor”. În aceste regiuni, ziua este marcată prin slujbe religioase, pomenirea celor adormiți și împărțirea de alimente ca milostenie.

În Ardeal și alte zone rurale, gospodăriile și bisericile sunt împodobite cu plante și simboluri vegetale, precum frunze de nuc sau leuștean, considerate protectoare împotriva relelor.

De asemenea, în unele comunități au loc procesiuni religioase pe câmp, unde sunt binecuvântate recoltele și spațiile agricole, într-un gest de protecție și recunoștință pentru roadele pământului.

În Banat și Țara Hațegului, tradiția păstrează organizarea unor nedei sau „rugi”, evenimente comunitare la care participă localnicii, rudele și vizitatorii întorși acasă. Aceste întâlniri au un rol social important, fiind asociate cu bucuria revederii și consolidarea legăturilor comunitare.

Totodată, în unele sate, după slujba religioasă se desfășoară procesiuni de binecuvântare a holdelor, iar oamenii ocolesc câmpurile și pădurile din apropiere, în semn de protecție spirituală.

În ajunul sărbătorii, gospodinele pregătesc mâncăruri tradiționale, o parte dintre acestea fiind oferite de pomană pentru sufletele celor decedați. În credința populară, aceste daruri simbolice au rolul de a ajuta sufletele să fie primite în lumină.