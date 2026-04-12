În mesajul de Paște, Elena Udrea a subliniat că sărbătoarea nu înseamnă perfecțiune, ci iubire, iertare, liniște și apropierea de cei dragi. Ea a atras atenția asupra faptului că, în agitația pregătirilor specifice, precum cumpărăturile pentru masa de sărbătoare sau trimiterea mesajelor obișnuite, oamenii tind să uite sensul real al acestei perioade, legat de familie, relații și valorile creștine.

Totodată, Udrea i-a îndemnat pe oameni să reflecteze la alegerile pe care le fac zi de zi, punând în balanță orgoliul și iertarea, graba și prezența, indiferența și compasiunea. Mesajul său a fost construit în jurul ideii că Paștele ar trebui să fie un moment de introspecție și de reconectare cu ceilalți, dar și cu propria credință.

„În graba după miel, ouă înroșite, cozonaci, mesaje standard date forward pe telefon, uităm să ne amintim ce înseamnă cu adevărat Pastele: iubire, iertare, liniste, familie, oameni care rămân.

Poate anul ăsta nu ai totul aranjat perfect.

Dar poți avea ceva mai important:

pe cei care contează cu adevărat, lângă tine.

“Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.”

Oare la Înviere, lăsăm să învie în noi cuvintele lui Hristos?”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Ea a evidențiat în postarea realizată pe Facebook că, chiar dacă lucrurile nu sunt perfecte, ceea ce contează cu adevărat este prezența celor apropiați și legăturile autentice. În final, mesajul transmis a fost unul de trezire spirituală, în care a subliniat că Paștele nu are rolul de a impresiona, ci de a aduce o schimbare interioară și de a reaminti importanța iubirii și a solidarității între oameni, însoțit de urări de sărbători luminate și binecuvântate.

„Câtă iubire mai avem, unii pentru ceilalți? Ce lăsăm să ne cuprindă? Orgoliul sau iertarea?

Graba sau prezența? Indiferența sau compasiunea?

Paștele nu vine să ne impresioneze.

Vine să ne trezească. Fă-l să conteze!

Paste luminat și binecuvântat!

Hristos a Înviat!”, a conchis aceasta.

