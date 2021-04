Pastele 2021 este al doilea petrecut in pandemie si, chiar daca atmosfera este ceva mai putin tulbure decat in urma cu un an, iar restrictiile sunt ceva mai blande, tot avem nevoie sa ne simtim unii aproape de altii macar moral, daca nu si fizic.

De aceea este cu atat mai important sa ne aratam aprecierea fata de cei care ne-au fost alaturi si in aceasta perioada dificila. Fie ca vorbim despre familie, prieteni, colegi de serviciu, colaboratori sau parteneri de afaceri, un cadou inspirat este cea mai buna modalitate de a spune “multumesc” si de a-ti arata recunostinta fata de cei care o merita.

Un cos cadou potrivit pentru fiecare

FineStore este locul ideal pentru a-l aproviziona pe Iepurasul de Paste cu cadouri in aceasta perioada. Zeci de tipuri de cosuri cadou ambalante elegant asteapta sa ajunga la destinatari si sa incante simturile oricui. Bauturi originale, de calitate garantata, au fost asortate cu panettone pufos, cafele si ceaiuri care dau savoare fiecarei zi si alte delicatese – romanesti sau internationale – au fost puse laolalta intr-un mod ingenios pentru a aduce bucurie oricarei persoane care le primeste in dar.

Un gest frumos face cat o mie de cuvinte, iar FineStore este locul in care se gasesc cadouri corporate, pentru angajati sau parteneri de afaceri care merita o atentie de Sarbatorile Pascale, dar si daruri cu nota personala, pentru familie, prieteni sau pentru partenerul ori partenera de viata si care pot fi savurate impreuna.

Mii de produse originale de la brand-uri consacrate va asteapta pe site nu doar pentru a fi daruite, ci si pentru micile placeri personale, pe care cu siguranta le meritati.

Comenzile plasate pe site ajung la destinatie prin curier, iar daca nota de plata depaseste 199 de lei, livrarea este gratuita oriunde in tara.

