Începând din august, s-a introdus o modificare importantă în calculul indemnizațiilor pentru concediile medicale de scurtă durată.

Persoanele care au nevoie de concediu medical pentru cel mult o săptămână vor primi o indemnizație mai mică, reprezentând doar 55% din baza de calcul, față de procentul anterior de 75%.

Această schimbare vizează exclusiv concediile medicale cauzate de afecțiuni uzuale, precum viroze, probleme digestive sau accidente care nu au legătură cu activitatea profesională.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța a explicat că procentul indemnizației variază în funcție de durata concediului medical acordat.

Astfel, pentru perioade de incapacitate temporară de muncă între 8 și 14 zile, indemnizația se calculează la 65% din baza de calcul, iar pentru concediile de cel puțin 15 zile, cuantumul revine la 75%.

Pentru certificatele medicale emise înainte de 1 august 2025, se aplică regulile în vigoare la momentul eliberării acestora, fără a fi afectate de noile prevederi.

Statisticile oficiale ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că, în anul precedent, au fost emise peste 3,2 milioane de certificate de concediu medical.

”Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă ce este cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii se determină în funcție de totalul zilelor de concediu medical acordat pentru fiecare episod de boală, după cum urmează: prin aplicarea procentului de 55% asupra bazei de calcul stabilite pentru pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de până la 7 zile de incapacitate temporară de muncă; prin aplicarea procentului de 65% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă cuprinsă între 8 şi 14 zile; prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de cel puțin 15 zile de incapacitate temporară de muncă”, explică Aura Drăgoi.

În topul cauzelor medicale care au generat aceste concedii se află și afecțiuni legate de reproducere, cu un cod distinct în evidențele CNAS.

Pe de altă parte, instituția a semnalat că, până la finele lunii februarie a acestui an, suma restantă aferentă plăților către furnizorii de servicii medicale ajungea la 4,2 miliarde de lei, o cifră care reflectă presiunea continuă asupra sistemului de sănătate și a finanțării acestuia.