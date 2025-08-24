Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) gestionează sistemul de asigurări care protejează angajații în cazul în care suferă accidente de muncă sau dezvoltă boli profesionale. Această asigurare face parte din sistemul de protecție socială și oferă sprijin financiar și medical salariaților afectați în timpul desfășurării activității.

Orice persoană care înregistrează un accident de muncă sau care este diagnosticată cu o boală profesională are dreptul să primească prestații și servicii medicale corespunzătoare. Acestea sunt menite să protejeze sănătatea și bunăstarea angajaților și să faciliteze reintegrarea lor în câmpul muncii.

Casa Națională de Pensii Publice asigură astfel un suport complet, atât financiar, cât și medical, pentru cei afectați.

Conform legislației în vigoare, persoanele afectate pot primi indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru reducerea timpului de lucru sau pentru trecerea temporară la un alt loc de muncă. De asemenea, în cazul în care urmează cursuri de calificare sau reconversie profesională, beneficiază de sprijin financiar în această perioadă. Aceste măsuri au rolul de a susține angajatul pe durata recuperării și adaptării la noile condiții de muncă.

Pe partea medicală, sistemul oferă acces la dispozitive care ajută la corectarea sau recuperarea deficiențelor fizice, funcționale sau organice apărute în urma accidentului sau bolii profesionale. Asistența medicală de urgență este asigurată atât la locul accidentului, cât și în unitățile spitalicești, iar tratamentele ambulatorii, analizele medicale și medicamentele prescrise sunt incluse în pachetul de servicii.

În plus, persoanele afectate pot beneficia de tratamente specializate în clinici pentru boli profesionale, intervenții chirurgicale reparatoare, investigații medicale și analize de laborator necesare pentru diagnosticarea și confirmarea caracterului profesional al afecțiunilor, conform CNPP .

Casa Națională de Pensii Publice suportă și o serie de cheltuieli medicale și de transport legate de accidentele și bolile profesionale. De exemplu, se pot rambursa costurile pentru transportul de urgență, atunci când este justificat folosirea unor mijloace speciale pentru salvarea victimei.

De asemenea, este posibilă rambursarea achiziționării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenții chirurgicale, dar și a transportului necesar pentru repatrierea persoanelor asigurate în situații speciale.

Mai mult, persoanele afectate pot primi sprijin financiar pentru confecționarea ochelarilor sau a protezelor oculare necesare în urma accidentului sau a bolii profesionale, precum și pentru aparatele auditive. S

istemul mai include servicii pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă, precum și acordarea prestațiilor medicale pentru lucrătorii detașați care suferă accidente în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Elveția.

Pe lângă indemnizațiile și serviciile medicale, asigurații beneficiază și de alte drepturi importante.

Printre acestea se numără acordarea pensiei de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, bilete pentru tratamente balneoclimaterice, accesul la cursuri de calificare și reconversie profesională, compensații pentru afectarea integrității fizice, dar și despăgubiri în cazul decesului survenit în urma acestor evenimente.