Romaero a anunțat miercuri, printr-un raport transmis Bursei de Valori București, că Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) i-a eliberat oficial certificatul de autorizare Part 21G. Această certificare confirmă că firma dispune de competențele necesare pentru fabricarea componentelor de aeronave respectând standardele europene în vigoare.

„Romaero informează investitorii şi publicul interesat că a primit la data de 07.10.2025, din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), scrisoarea oficială de emitere a certificatului de autorizare Part 21G, care atestă capacitatea companiei de a produce componente de aeronave în conformitate cu reglementările europene aplicabile", se menţionează în raport.

Sursa menționată subliniază că obținerea acestei certificări marchează un pas important în evoluția Romaero, întărind poziția companiei pe piața aerospațială și creând premise pentru noi parteneriate și pentru diversificarea serviciilor oferite.

La a doua convocare, majoritatea acționarilor Romaero, reprezentând peste trei sferturi din capital (75,59%), au aprobat schimbarea și numirea unui nou administrator special, pachetul majoritar fiind deținut de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (56,71%), urmat de Longshield Investment Group S.A. (23,24%) și Fondul Proprietatea (18,87%).

Ședința programată luni nu a putut avea loc, întrucât prezența acționarilor a atins doar 18,88% din total, mult sub pragul necesar pentru desfășurarea votului.

În urma discuțiilor purtate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a decis în unanimitate să îl înlăture pe Ionel-Daniel Butunoi din funcția de administrator special al ROMAERO S.A.

Conform raportului transmis Bursei de Valori București, Aurora-Speranța Munteanu a fost aleasă în funcția respectivă, obținând sprijinul a 75% dintre acționarii prezenți la vot.

De asemenea, marți, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a validat contractul de mandat destinat noului administrator special și a stabilit nivelul remunerației aferente acestei funcții.

Remunerația a fost fixată la 17.000 de lei brut pe lună și va fi achitată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, conform prevederilor articolului 52, alineatul 1, din Legea nr. 85/2014 privind prevenirea insolvenței și procedurile de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.