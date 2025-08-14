Conform publicației, printre propunerile pe care Trump i le-ar putea prezenta lui Putin la Anchorage se numără:

oferirea Rusiei acces la resursele naturale din Alaska,

ridicarea parțială a sancțiunilor aplicate sectorului aeronautic rusesc,

permisiunea pentru Putin de a exploata minerale rare aflate în prezent în zonele ucrainene ocupate de Rusia.

The Telegraph notează că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, contribuie la pregătirea negocierilor, evaluând concesiile economice pe care SUA le-ar putea oferi Rusiei pentru a facilita un acord de încetare a focului în Ucraina.

Se estimează că Ucraina deține aproximativ 10% din rezervele globale de litiu, utilizat în baterii. Două dintre cele mai importante zăcăminte se află în teritorii controlate de Rusia, iar Putin și-a revendicat deja aceste minerale valoroase extrase acolo.

„Există o serie de stimulente, printre care un posibil acord în privinţa mineralelor rare”, a declarat pentru The Telegraph o sursă familiarizată cu propunerile.

În luna mai, Washingtonul a semnat un acord cu Kievul pe tema exploatării mineralelor rare ce permite valorificarea resurselor naturale bogate ale Ucrainei. Pentru aceasta, SUA vor trebui să dezvolte noi exploatări miniere, un proces care ar putea fi accelerat prin cooperarea cu Rusia.

Alte stimulente pentru Moscova includ ridicarea interdicției asupra exportului de piese de schimb și echipamente pentru întreținerea aeronavelor rusești, multe dintre acestea fiind în stare de avarie. După debutul invaziei pe scară largă în Ucraina, în 2022, Occidentul a restricționat furnizarea componentelor. Ceea ce a condus la uzura unei părți semnificative a flotei aeriene.

Conform directorului concernului rus de apărare Rostec, Serghei Cemezov, până la 30% din avioanele de fabricație occidentală din Rusia ar putea fi scoase din uz în următorii cinci ani.

Anularea sancțiunilor aplicate aviației ruse ar putea fi benefică pentru producătorul american Boeing. Cu o flotă de peste 700 de aeronave, dominată de Airbus și Boeing, companiile aeriene ruse ar putea recurge din nou la furnizorii americani pentru piese critice și întreținere tehnică, notează The Telegraph.

Trump analizează și posibilitatea de a oferi Rusiei acces la resursele naturale din strâmtoarea Bering, unde se estimează că există rezerve considerabile de petrol și gaze neexploatate. Alaska, aflată la mai puțin de 100 km de Rusia, separată prin strâmtoarea Bering, dispune de rezerve importante de petrol și gaze neexploatate, inclusiv aproximativ 13% din petrolul global.

Extinderea prezenței Rusiei în această zonă ar consolida interesele strategice ale lui Putin în regiunea arctică, care a produs 80% din gazele naturale ale Rusiei în 2022, potrivit Telegraph. Totuși, surse din guvernul britanic au afirmat pentru publicația britanică că asemenea stimulente ar fi acceptabile pentru Europa doar dacă nu par a constitui o recompensă pentru Moscova.

Ulterior discuțiilor, Zelenski a spus că Donald Trump este dispus să sprijine garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Ar trebui să existe garanții de securitate”, a afirmat el într-o conferință de presă alături de cancelarul german. „Președintele Trump a spus că susține acest lucru și că America este pregătită să participe”, a adăugat Zelenski.

Marea Britanie, Franța și Germania au lucrat la constituirea unei forțe de menținere a păcii fără implicarea directă a americanilor, dar sperau că SUA ar putea oferi sprijin, precum acoperire aeriană.

Keir Starmer, premierul britanic, a spus că așa-numita „coaliție a voinței” este pregătită să pună în aplicare un plan de încetare a focului imediat ce se va ajunge la un acord de pace. Planurile „sunt acum gata într-o formă care poate fi utilizată dacă se ajunge la încetarea focului”, a declarat premierul. Liderul de la Londra a subliniat că s-au înregistrat „progrese reale” referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Cancelarul Merz și președintele Zelenski au discutat cu Donald Trump înaintea summitului ruso-american din Alaska. Șeful Casei Albe „împărtășește în mare” pozițiile europenilor, susține Merz.