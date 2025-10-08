Duma de stat, camera inferioară a Parlamentului rus a aprobat miercuri, 8 octombrie, proiectul de lege privind retragerea Federației Ruse din acordul cu Statele Unite referitor la gestionarea și eliminarea plutoniului de calitate militară, moștenit din perioada Războiului Rece, transmite TASS.

Decizia confirmă o ruptură suplimentară în domeniul cooperării nucleare dintre cele două mari puteri.

Acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului (PMDA), semnat în anul 2000 și intrat în vigoare în 2011, obliga Rusia și SUA să elimine fiecare câte 34 de tone de plutoniu de calitate militară – o cantitate suficientă, potrivit estimărilor americane, pentru fabricarea a până la 17.000 de focoase nucleare.

Scopul documentului era transformarea plutoniului periculos în forme mai sigure, precum combustibilul cu oxizi mixți (MOX), utilizabil în centralele nucleare.

Autoritățile ruse au justificat retragerea prin faptul că Statele Unite ar fi adoptat o serie de „măsuri anti-rusești” care ar fi modificat echilibrul strategic stabilit la momentul semnării acordului și ar fi generat noi riscuri pentru stabilitatea globală.

„Statele Unite au luat o serie de noi măsuri anti-rusești care modifică fundamental echilibrul strategic care prevalea la momentul semnării acordului și creează amenințări suplimentare la adresa stabilității strategice”, scrie într-o notă care detaliază legislația rusă și motivele care au dus la ruperea acestui acord.

Moscova suspendase deja aplicarea acordului în 2016, invocând sancțiunile impuse de Washington, extinderea NATO și schimbările în metodologia americană de neutralizare a plutoniului.

În opinia autorităților ruse, SUA ar fi încălcat termenii pactului atunci când au ales să dilueze plutoniul în loc să-l transforme în combustibil nuclear, așa cum prevedea inițial tratatul.

Rusia și Statele Unite continuă să dețină cele mai ample arsenale nucleare din lume, controlând împreună circa 8.000 de ogive. Decizia Moscovei accentuează degradarea regimului global de control al armamentului și marchează un nou pas înapoi în relațiile bilaterale dintre cele două state.

Legea federală rusă stipulează că plutoniul rusesc care intră sub incidența acordului nu va fi utilizat în programele de armament, iar acordul în sine va fi repus în vigoare odată ce Statele Unite vor îndeplini toate cerințele specificate în lege.

Condițiile includ eliminarea sancțiunilor americane și anularea legii privind sprijinul acordat Ucrainei, compensarea daunelor suferite de Rusia și reducerea infrastructurii militare americane în țările NATO care au aderat la alianță după 1 septembrie 2000.

Materialele auxiliare arată că niciuna dintre aceste condiții nu a fost îndeplinită, nota luni tot agenția rusă de presă TASS.