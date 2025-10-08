Duminică, 12 octombrie, la nivelul Uniunii Europene va fi operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern destinat controlului la frontierele externe.

În România, implementarea sistemului va fi etapizată, începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanța), Stânca (jud. Botoșani), Naidaș (jud. Caraș-Severin), Sighet (jud. Maramureș) și Aeroportul Sibiu. Extinderea către celelalte puncte de trecere a frontierei se va face gradual, în maximum 170 de zile.

Sistemul EES se aplică cetățenilor țărilor NON-UE care intenționează să efectueze șederi scurte, de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile, pe teritoriul Uniunii Europene. Acesta va înregistra data și locul de intrare și ieșire, va colecta date alfanumerice și biometrice, inclusiv imagine facială și patru amprente digitale, și va calcula automat durata șederii legale.

Pe durata perioadei de tranziție, aproximativ șase luni, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual. Ulterior, la prima intrare după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar verificările ulterioare se vor face automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

Amprentarea prin EES se aplică tuturor cetățenilor NON-UE, cu excepția copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă și a deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al Uniunii Europene. Datele vor fi păstrate timp de trei ani sau cinci ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor.

Mai multe informații pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene: www.travel-europe.europa.eu/ees.

EES este un sistem electronic care înregistrează automat călătorii din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, Elveția, Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, atunci când vin pentru o ședere scurtă.

„Ședere scurtă” înseamnă până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile, calculat pentru toate țările care folosesc EES.

Beneficiile EES: