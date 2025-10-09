Primul acord, semnat cu Arabelle Solutions, se concentrează pe avansarea lucrărilor de retehnologizare a Unităţii 1, iar al doilea, încheiat cu Framatome, are ca obiectiv dezvoltarea producției de radioizotopi medicali. Ambele acorduri sunt integrate în strategia de investiții a Nuclearelectrica și sprijină poziționarea industriei nucleare românești în topul tendințelor globale.

Arabelle Solutions va furniza echipamente și servicii pentru retehnologizarea turbo-generatorului Unităţii 1, contribuind la prelungirea duratei de viață a centralei cu încă 30 de ani, începând cu 2029. Retehnologizarea se află în a doua fază de dezvoltare, care include inginerie, achiziții, autorizații, finanțare, planificare și construcția infrastructurii.

Construcțiile civile au început deja, iar Unităţii 1 va fi deconectată de la rețea în 2027 și repusă în funcțiune în 2029, continuând să livreze anual 5 milioane MWh și să evite 5 milioane tone de CO2, generând în același timp locuri de muncă și dezvoltând lanțul de aprovizionare.î

Proiectul de Radioizotopi Medicali, implementat în cadrul acordului cu Framatome, se concentrează pe producția de Lutetiu 177 la CNE Cernavodă, operarea echipamentelor și infrastructurii rezultate, precum și dezvoltarea viitoare a altor proiecte medicale.

Proiectul IRIS (Innovative Romanian Isotope System) a fost inițiat în 2024 pentru valorificarea energiei nucleare în producția de radioizotopi medicali, cu obiectivul lansării serviciului comercial de iradiere în 2028. Peste 10.000 de unități medicale la nivel global și 1.500 în UE folosesc radioizotopi, în total aproximativ 59 de milioane de proceduri anual, ceea ce evidențiază importanța contribuției Nuclearelectrica în domeniul medical.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a spus că parteneriatele cu Arabelle Solutions și Framatome susțin securitatea energetică, energia curată și standardele de excelență, oferind și oportunități pentru formarea unei noi generații de specialiști în România.

„Scopul nostru este să oferim României securitate energetică, energie curată şi standarde de excelenţă prin parteneriate internaţionale, expertiză şi dezvoltare locală şi naţională. Am făcut paşi esenţiali în dezvoltarea proiectelor strategice ale SNN în 2024 şi 2025. Prin strategiile şi proiectele noastre, dorim să contribuim nu numai la securitatea energetică şi la atingerea obiectivelor de decarbonizare şi ESG, ci şi in domeniile în care energia nucleară îşi poate dovedi utilitatea. Ca aspect critic pentru susţinerea tuturor proiectelor noastre, suntem preocupaţi în egală măsură de cultivarea unei noi generaţii de specialişti în România. Anul 2025 este semnificativ în ceea ce priveşte dezvoltarea şi avansarea proiectelor la Nuclearelectrica. Suntem aliniaţi calendarului nostru stabilit şi fiecare acord este destinat să ducă atât retehnologizarea Unităţii 1, cât şi proiectul IRIS cu un pas înainte spre finalizare. Ne asociem cu profesionişti de top la nivel mondial, precum Arabelle Solutions şi Framatome, pentru a oferi securitate energetică, securitate a aprovizionării, energie curată, prin Retehnologizarea Unităţii 1, dar şi radioizotopi pentru comunitatea medicală, şi, simultan, valoare adăugată pentru acţionarii noştri. Suntem aici pentru a demonstra întreaga gamă benefică a industriei nucleare româneşti”, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă.

Catherine Cornand, CEO Arabelle Solutions, a subliniat angajamentul companiei de a furniza tehnologii fiabile și inovatoare, care să asigure operarea pe termen lung a Unităţii 1.

„Suntem mândri să susţinem retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă, un proiect de importanţă strategică pentru viitorul energetic al României. Acest contract reflectă angajamentul nostru de a furniza tehnologii dovedite, fiabile şi inovatoare, care permit operarea în siguranţă şi pe termen lung a activelor nucleare, furnizând în acelaşi timp generaţiilor viitoare energie electrică fiabilă, cu emisii reduse de carbon”, a explicat Catherine Cornand.

Directorul general al Framatome, Gregoire Ponchon, a evidențiat importanța consolidării lanțului de aprovizionare cu radioizotopi pentru medicina nucleară, contribuind la accesul mai larg la tratamente esențiale pentru pacienți.