România a fost aleasă membră a Consiliului Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru mandatul 2025–2027. Decizia a fost luată în 19 septembrie 2025, în ultima zi a Conferinței Generale a AIEA. Este pentru prima dată după 15 ani când țara noastră revine în acest for de conducere, ultimul mandat fiind în perioada 2008–2010, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Reprezentanții diplomației române au subliniat că delegația României a avut o prezență consistentă la reuniunea de la Viena.

În comunicatul oficial se menționează că prezența ministrului afacerilor externe ”reflectând angajamentul ţării noastre de a sprijini obiectivele AIEA şi de a promova cooperarea internaţională în domeniul nuclear, în beneficiul dezvoltării continue a proiectelor nucleare civile şi al securităţii globale”.

Potrivit MAE, succesul obținut reprezintă o confirmare a expertizei acumulate de România în mai bine de șase decenii de activitate în domeniul nuclear.

În același document se precizează că ”alegerea ţării noastre în Consiliul Guvernatorilor este o recunoaştere a expertizei acumulate de România în peste 60 de ani de activitate în sectorul nuclear civil, printre realizările notabile în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare fiind Centrala Nucleară de la Cernavodă, institutele româneşti de cercetare în domeniu, precum şi proiectele de investiţii inovatoare pentru un viitor durabil, precum reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMRs)”.

În noua sa calitate, România, prin Reprezentantul Permanent pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, va participa activ la procesele decizionale din cadrul agenției, care privesc atât dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare, cât și întărirea standardelor de securitate nucleară, siguranță radiologică și monitorizarea respectării angajamentelor de neproliferare.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a transmis că această reușită este rezultatul unei campanii diplomatice intense. Ea a precizat că România și-a promovat candidatura în cadrul întâlnirilor de lucru de la Viena, dar și în discursul susținut în plenul Conferinței Generale.

„Am promovat activ această candidatură în cadrul discuţiilor pe care le-am avut la începutul săptămânii la Viena şi în discursul la Conferinţa Generală a Agenţiei”, a afirmat șefa diplomației române.

Totodată, ministrul a felicitat echipa MAE implicată în acest proces.

„Felicit echipa MAE care a lucrat pentru această reuşită. Urmează doi ani intenşi, dosarele din acest domeniu sunt complexe şi cu implicaţii majore dincolo de o regiune sau alta”, a adăugat ea.

Oana Țoiu a explicat că sectorul nuclear este pentru România „un domeniu de excelenţă şi de dezvoltare alături de parteneri strategici” și a subliniat încrederea că țara noastră „se va achita cu brio de acest mandat”.

În plus, ministrul a indicat că, pe problematici specifice, diplomația va colabora îndeaproape cu ministerul Energiei, cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și cu Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive (ANDR).

Consiliul Guvernatorilor este format din 35 de state și are un rol central în funcționarea AIEA. Acesta stabilește direcțiile strategice, supraveghează implementarea programelor și aprobă decizii majore privind politicile nucleare internaționale.

De la înființarea agenției, România a deținut nouă mandate în acest organism. Primul a fost între 1957–1959, iar cel mai recent, în perioada 2008–2010. Prezența actuală confirmă continuitatea angajamentului României de a contribui la promovarea utilizării responsabile și sigure a energiei nucleare.