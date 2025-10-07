România resimte transformările economice și sociale prin modul în care evoluează piața muncii. Un semnal clar al acestei adaptări îl reprezintă revizuirea Clasificării ocupațiilor din România (COR), instrumentul oficial care cataloghează și recunoaște la nivel național diversele meserii.

Ultima actualizare publicată în Monitorul Oficial aduce în atenția publicului două meserii noi recunoscute oficial în România: crescător de câini și instructor de șah. Aceste includeri reflectă extinderea domeniilor profesionale ce prind contur în societatea actuală.

Clasificarea ocupațiilor din România (COR) funcționează ca un inventar oficial al tuturor meseriilor recunoscute legal în țară. Instituțiile publice, firmele și departamentele de resurse umane îl folosesc pentru întocmirea contractelor de muncă, raportările către autorități sau gestionarea evidențelor profesionale.

În COR sunt înregistrate mai mult de 4.000 de ocupații, acoperind atât meseriile consacrate de-a lungul timpului, cât și profesiile noi care au apărut odată cu progresul tehnologic și schimbările din piața muncii.

Modificările aduse Clasificării ocupațiilor din România urmează reguli stricte, prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind asigurările pentru șomaj și ocuparea forței de muncă, precum și de Ordinul comun nr. 37/83/2022. Aceste acte stabilesc procedura prin care meseriile pot fi adăugate sau eliminate, în funcție de nevoile reale ale pieței muncii.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, împreună cu Institutul Național de Statistică (INS), a oficializat includerea a două noi meserii în Clasificarea ocupațiilor din România, prin Ordinul nr. 1.600/1.334/2025.

Meseria de crescător de câini devine acum o ocupație recunoscută oficial, menită să stabilească reguli clare pentru cei care se ocupă de creșterea, îngrijirea și selecția raselor canine, fie că este vorba despre persoane fizice sau firme specializate.

Instructor de șah este acum o meserie recunoscută oficial, destinată celor care ghidează copii, adolescenți sau adulți în perfecționarea strategiilor și tacticilor acestui joc intelectual, tot mai prezent în școli și centre de instruire.

Creșterea responsabilă a animalelor de companie, popularitatea crescândă a dresajului și expansiunea industriei canine au făcut necesară introducerea oficială a meseriei de crescător de câini.

Creșterea interesului pentru șah în rândul copiilor, amplificată de competițiile online și integrarea jocului în curricula școlară, a condus la oficializarea ocupației de instructor de șah.