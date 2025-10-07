În Cartierul Grozăvești au fost create peste 180 de locuri de parcare noi, dintre care 140 sunt dedicate exclusiv rezidenților. În plus, pe Strada Economu Cezărescu au fost deschise 42 de locuri suplimentare, disponibile atât pentru închiriere de către șoferii care tranzitează zona, cât și pentru locuitorii din apropiere.

Administrația Comercială Sector 6 va gestiona repartizarea a 140 de locuri de parcare din Grozăvești, destinate exclusiv rezidenților cartierului.

Pe Strada Economu Cezărescu, parcarea este accesibilă tuturor șoferilor care aleg să plătească tarifele stabilite de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6: 1 leu pe oră, 7 lei pe zi sau 60 de lei pe lună, conform unei informări publicate pe pagina de Facebook a instituției.

La sfârșitul lunii septembrie, Drumul Taberei a fost îmbogățit cu 241 de locuri de parcare recent amenajate, puse acum la dispoziția șoferilor.

Dintre parcările recent introduse cu plată, 165 sunt situate pe strada Boișoara din Giulești, în timp ce Aleea Băiuț a primit 12 locuri noi, iar pe strada Mihaela Ruxandra Marcu din Drumul Taberei au fost create 64 de locuri suplimentare.

Tarifele rămân neschimbate: parcarea se plătește cu 1 leu pe oră, abonamentul zilnic nenominal costă 7 lei, iar pentru un abonament lunar nenominal se achită 60 de lei.

„Se plătește pentru orice mașină, indiferent de tipul ei, de marcă, de județul de înmatriculare. Asta doar în intervalul orar 08.00 – 20.00. Pe timpul nopții, parcarea este gratuită.”, a mai anunțat Primăria Sectorului 6.

Locurile special amenajate pentru persoanele cu dizabilități vor fi disponibile gratuit, însă utilizatorii trebuie să afișeze vizibil legitimația de handicap pe parbriz.

Cetățenii pot achita parcarea prin diverse metode: folosind aplicațiile AmParcat sau eSector6, printr-un SMS la numărul 7576 (identic cu cel folosit în întreg Bucureștiul, unde înaintea numărului de înmatriculare se trece „S6” urmat de numărul de ore de parcare, de exemplu: S6 1 B001ABC) sau direct la oricare aparat SelfPay din oraș.