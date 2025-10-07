Apa Nova le transmite șoferilor să evite oprirea sau staționarea lângă canalizări ori în dreptul gurilor de scurgere, avertisment venit pe fondul codului roșu de vreme severă instituit pentru București și județul Ilfov.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu pentru Capitală, anunțând ploi torențiale care pot depăși 100 de litri pe metru pătrat, însoțite de intensificări ale vântului ce vor atinge viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră.

În contextul atenționării de vreme extremă transmisă de ANM pentru București, valabilă între 7 și 8 octombrie 2025, compania a anunțat că va trimite echipe suplimentare pe teren. Totodată, au fost transmise populației mai multe sfaturi menite să prevină incidentele pe durata furtunilor.

”Pentru a gestiona impactul fenomenelor meteo prognozate, Apa Nova a suplimentat echipele operaționale din teren și este pregătită să intervină cu o flotă extinsă de 22 hidrocurățitoare, 83 de autoutilitare, 47 echipamente de pompare și un efectiv de peste 500 specialiști”, spune Apa Nova.

Înaintea declanșării fenomenelor meteo prognozate, Apa Nova a anunțat că echipele sale operaționale au desfășurat o serie de acțiuni preventive: au inspectat stațiile de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere, au verificat sistemul de canalizare de pe arterele principale și din zonele predispuse la acumulări, au controlat nodurile hidrotehnice și au pregătit utilajele, precum și personalul, pentru intervenții pe durata ploilor abundente.

Pe durata acestei perioade critice, Apa Nova acționează în strânsă coordonare cu toate instituțiile responsabile – Dispeceratul Primăriei Capitalei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția Rutieră, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București și Administrația Națională „Apele Române” – pentru a gestiona eficient efectele ploilor torențiale și a reduce pe cât posibil disconfortul resimțit de bucureșteni.

Compania a precizat că echipele sale vor rămâne mobilizate pe teren pe toată durata avertizării meteo, pentru a interveni prompt la degajarea carosabilului și pentru a răspunde operativ solicitărilor venite atât din partea autorităților, cât și a cetățenilor.

Având în vedere codul roșu de precipitații emis pentru București, compania a transmis locuitorilor să manifeste prudență și să ia măsuri de protecție care să limiteze eventualele pagube provocate de ploile puternice asupra locuințelor și bunurilor proprii.

Cetățenii sunt îndemnați să curețe rigolele, șanțurile și gurile de scurgere din jurul locuințelor, astfel încât apa de ploaie să poată fi preluată rapid și fără blocaje.

Totodată, locuitorilor Capitalei li se sugerează să nu parcheze mașinile lângă canalizări ori gurile de scurgere și să ia măsuri pentru a preveni inundarea subsolurilor și garajelor.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să scoată din priză echipamentele electrice aflate în locuri unde există risc de pătrundere a apei și să nu le utilizeze în încăperi afectate de inundații.