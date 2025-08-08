Una dintre cele mai importante modificări propuse de Guvern vizează interzicerea retragerii integrale a banilor acumulați în conturile de pensii private. Viitorii pensionari vor putea alege doar între două opțiuni:

Plăți lunare programate pe o durată de 10 ani

Pensii viagere, adică plăți lunare pe tot parcursul vieții

Prin această măsură, autoritățile doresc să asigure o sursă constantă de venit pentru pensionari, reducând riscul cheltuirii rapide a întregii sume după pensionare, transmite Mediafax.

Proiectul prevede și posibilitatea retragerii anticipate a cel mult 25% din activ, ca un avans. Această opțiune poate fi utilizată o singură dată, înainte de începerea plăților lunare.

Este o formă de flexibilitate pentru cei care au nevoie urgentă de o parte din bani, dar fără a afecta echilibrul sistemului de plată pe termen lung.

Noua lege propune crearea unor fonduri de plată specializate, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acestea vor fi de două tipuri:

Fonduri de retragere programată: Aceste fonduri vor administra conturi individuale și vor oferi plăți lunare timp de 10 ani. Suma lunară nu va putea fi mai mică decât indemnizația socială minimă pentru pensionari din sistemul public.

Fonduri de pensii viagere: Vor asigura pensii pe viață, calculate în funcție de suma acumulată, pe baza unor metode actuariale. Există și posibilitatea unei componente de pensie pentru supraviețuitor, în cazul decesului beneficiarului.

Durata de plată de 10 ani pentru pensiile programate a fost stabilită ținând cont de speranța medie de viață în România, care este de 75,1 ani. Proiectul are ca scop alinierea la practicile europene, unde perioada de plată variază între 1 și 10 ani, iar în anumite cazuri poate ajunge și la 20 de ani.

Guvernul subliniază că sistemele de pensii private trebuie să funcționeze ca o sursă suplimentară de venit pe termen lung, nu ca o simplă economisire. Prin urmare, limitarea retragerii unice este considerată o măsură de protecție și stabilitate pentru viitorii pensionari.

Proiectul de lege se află în prezent în proces de dezbatere publică și avizare guvernamentală. Ulterior, va fi trimis Parlamentului pentru discuții și aprobare finală. Dacă va trece de Parlament, noua lege va schimba fundamental modul în care milioane de români își vor încasa pensia privată în anii ce vin.