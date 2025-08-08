Conform așteptărilor economiștilor, instituția nu va modifica actualul nivel de 6,5%, însă va actualiza prognoza de inflație, aceasta urmând să fie revizuită în creștere din cauza depășirii estimărilor anterioare și a efectelor generate de noile măsuri fiscale, precum majorarea TVA și a accizelor. Raportul asupra inflației, prezentat cu această ocazie, ar urma să confirme această tendință și să indice menținerea unei politici prudente cel puțin până în primul trimestru al anului 2026.

Erste apreciază că efectele măsurilor fiscale și incertitudinile privind prețurile de consum vor determina BNR să rămână în expectativă pe termen mediu. Raiffeisen Bank estimează că dobânda-cheie se va menține la 6,5% pe tot parcursul lui 2025, urmând să scadă gradual la 5,25% în 2026 și la 3,5% în 2027.

ING Bank consideră că menținerea actualului nivel al dobânzii este justificată de combinația dintre șocurile temporare ale prețurilor și stagnarea economiei, ceea ce impune prudență. Deși o ușoară relaxare prin îmbunătățirea lichidității poate fi luată în calcul, banca nu anticipează reduceri ale dobânzii înainte de 2026.

În opinia sa, Banca Națională nu va crește dobânda pentru a combate vârful inflaționist provocat de taxe și energie, dar nici nu va relaxa politicile în condițiile în care așteptările privind inflația rămân vulnerabile.

Proiecțiile ING arată că primele reduceri ale dobânzii ar putea apărea cel mai devreme în al doilea trimestru din 2026, dacă procesul de dezinflație evoluează favorabil. Până la finalul acelui an, efectele de bază și scăderea cererii ar putea readuce inflația în jurul valorii de 4%.

Ciprian Dascălu, economistul principal al BCR, este de părere că relaxarea politicii monetare va fi amânată cel puțin până în primul trimestru al anului viitor, din cauza creșterii taxelor.

Specialistul subliniază că ipoteza BNR privind o majorare moderată a tarifelor la energia electrică, după încheierea plafonării din iulie, pare optimistă în contextul actual.

De asemenea, BCR anticipează o inflație anuală medie de circa 7,5% până la finalul acestui an, având în vedere o creștere estimată a prețului energiei electrice cu aproximativ 30% în iulie, o transmitere parțială a TVA majorat (60%) și o transmisie totală a creșterii accizelor.

Mai mult, economistul BCR atrage atenția că relaxarea politicii monetare nu va fi posibilă decât după ce se vor clarifica perspectivele inflației și va exista o certitudine că aceasta va reveni în intervalul țintă al BNR. Momentul respectiv nu este anticipat mai devreme de februarie 2026.