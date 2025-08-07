Leul românesc marchează o nouă apreciere în fața principalelor valute, consolidând o tendință de stabilitate pe piața valutară internă, într-un context regional dominat de volatilitate și incertitudini economice. Banca Națională a României (BNR) a publicat joi cursurile de referință, iar cifrele confirmă: moneda națională se întărește ușor în fața euro și a dolarului american, oferind un respiro suplimentar pentru debitorii în lei și investitorii locali.

Conform datelor oficiale, euro a fost cotat astăzi la 5,0736 lei, marcând o scădere față de nivelul de 5,0747 lei stabilit cu o zi înainte. Deși evoluția pare modestă la prima vedere, aprecierea consecutivă a leului semnalează o tendință ce ar putea fi relevantă atât pentru companii, cât și pentru populația cu expunere pe valută. Potrivit analiștilor, această evoluție este susținută de intrările de capital străin, de o cerere crescută de titluri de stat și de o perspectivă relativ optimistă privind macroeconomia României în contextul european.

Leul se întărește nu doar în raport cu moneda unică europeană, ci și față de principalele valute occidentale. Dolarul american a coborât la 4,3461 lei, după ce miercuri fusese cotat la 4,3796 lei. Lira sterlină a ajuns la 5,8110 lei (față de 5,8243 lei), iar francul elvețian este cotat la 5,3897 lei, în scădere de la 5,4197 lei. Aceste ajustări sunt influențate și de evoluțiile externe, dar și de percepția pozitivă asupra monedei naționale în contextul actual.

Prețul gramului de aur a suferit o corecție minoră, fiind cotat la 471,9649 lei, față de 473,1906 lei anterior. Scăderea ușoară reflectă, în parte, stabilizarea leului și scăderea volatilității internaționale pe piețele de metale prețioase, dar și o reorientare a investitorilor spre active cu risc mai scăzut. Specialiștii subliniază că, deși interesul pentru aur rămâne ridicat ca activ de refugiu, aprecierea leului poate tempera câștigurile pentru cei care economisesc în această formă.

Pe segmentul creditării, tendința descendentă a indicilor ROBOR aduce o gură de aer pentru cei cu împrumuturi în moneda națională. ROBOR la trei luni, indicatorul folosit pentru stabilirea dobânzilor la creditele de consum, a scăzut la 6,60% pe an, față de 6,61% cu o zi în urmă. ROBOR la șase luni, relevant pentru creditele ipotecare, a coborât la 6,75% pe an, iar ROBOR la 12 luni a rămas la 6,90%.

În ceea ce privește IRCC – indicele de referință pentru creditele acordate populației cu dobândă variabilă, reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 19/2019 –, acesta se menține la 5,55% pe an. Este a doua perioadă consecutivă în care IRCC rămâne stabil, ceea ce aduce predictibilitate suplimentară pentru cei care au contractat credite după acest sistem.