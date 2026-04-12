Sărbătoarea Paștelui, cea mai importantă din calendarul creștin, este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și credințe populare păstrate din generație în generație. Acestea stabilesc atât lucrurile considerate benefice pentru credincioși, cât și acțiunile pe care ar trebui să le evite în zilele sfinte.

Paștele marchează Învierea lui Iisus Hristos și simbolizează victoria vieții asupra morții, motiv pentru care această perioadă este dedicată liniștii, bucuriei și reînnoirii sufletești. În noaptea de Înviere, credincioșii participă la slujba religioasă și iau lumină, pe care o duc acasă pentru a aduce binecuvântare și protecție. Se spune că este bine ca această lumină să fie păstrată și folosită în momente importante sau dificile din viață.

Un alt obicei important este ciocnitul ouălor roșii, care simbolizează sângele lui Hristos și viața nouă. Tradiția spune că primul ou trebuie ciocnit în dimineața de Paște, rostind „Hristos a înviat!” și răspunsul „Adevărat a înviat!”. De asemenea, se crede că persoana al cărei ou rămâne întreg va avea noroc și sănătate.

Masa de Paște are și ea o semnificație aparte. Este bine a familia să se adune în jurul mesei, să împartă bucatele tradiționale și să petreacă timp împreună. Preparatele specifice, precum cozonacul, pasca, ouăle roșii și friptura de miel, nu sunt doar simboluri culinare, ci și elemente încărcate de semnificație spirituală.

În același timp, tradiția încurajează faptele bune. Se spune că este bine să oferi ajutor celor aflați în nevoie, să faci acte de caritate și să ierți supărările mai vechi. Paștele este considerat un moment potrivit pentru împăcare și pentru începuturi noi.

În prima zi de Paște nu se lucrează, fiind o zi dedicată exclusiv odihnei și sărbătorii. Munca în gospodărie, spălatul, cusutul sau alte activități considerate obositoare sunt evitate, deoarece se spune că pot aduce ghinion sau lipsă de spor pe parcursul anului.

Certurile, conflictele și vorbele urâte sunt, de asemenea, interzise. Se crede că starea de spirit din zilele de Paște influențează întreaga perioadă care urmează, motiv pentru care oamenii încearcă să fie mai calmi, mai buni și mai înțelegători.

În unele zone ale țării, există și credința că nu este bine să dormi în ziua de Paște, pentru a nu fi lipsit de energie tot anul. De asemenea, se spune că este indicat să porți haine noi sau curate, ca simbol al reînnoirii și al unui nou început.

Chiar dacă o parte dintre aceste obiceiuri țin de credințe populare, ele continuă să fie respectate de mulți români. Pentru unii, sunt expresia tradiției și a identității culturale, iar pentru alții reprezintă un mod de a păstra legătura cu valorile spirituale și cu sensul profund al acestei sărbători.

