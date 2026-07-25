Pilonul II de pensii. ASF explică ce se întâmplă cu banii românilor și de ce este important să îți verifici contul

Milioane de români contribuie în fiecare lună la Pilonul II de pensii, însă mulți nu cunosc modul în care sunt administrați acești bani și nici ce drepturi au asupra lor. Într-un material dedicat educației financiare, realizat împreună cu Blocul Național Sindical (BNS), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) explică pe înțelesul tuturor cum funcționează sistemul pensiilor private obligatorii, ce se întâmplă cu contribuțiile lunare și de ce este important ca fiecare participant să își urmărească propriul cont.

Pilonul II reprezintă sistemul de pensii private obligatorii din România, la care contribuie angajații printr-o parte din contribuția aferentă sistemului public de pensii.

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentantul ASF, o parte din venitul brut al fiecărui participant este direcționată automat într-un cont individual administrat de un fond de pensii private.

„Salut! Numele meu este Dan Chitic. Sunt responsabil educație financiară în cadrul ASF și astăzi vom vorbi despre pilonul doi de pensii.”

Acesta explică faptul că multe persoane contribuie în fiecare lună fără să știe exact ce se întâmplă cu banii lor.

„Contribui lunar la pilonul doi de pensii, dar știi de fapt ce se întâmplă cu banii tăi?”

Materialul de educație financiară arată că, în prezent, 4,75% din venitul brut al participantului este direcționat către fondul de pensii private obligatorii.

Banii sunt înregistrați într-un cont individual, deschis pe numele fiecărei persoane care contribuie la sistem.

„Pilonul doi este un sistem de pensii private obligatorii în România. Din contribuțiile tale lunare, o parte, în prezent 4,75% din venitul brut, merge automată într-un fond privat pe numele tău personal.”

Banii din Pilonul II sunt investiți și pot fi moșteniți

Spre deosebire de sistemul public de pensii, fondurile acumulate în Pilonul II sunt proprietatea participantului.

Totodată, acestea sunt investite în scopul obținerii unor randamente pe termen lung și pot fi transmise moștenitorilor, potrivit explicațiilor oferite în materialul ASF.

„Spre deosebire de pilonul 1, pensia de stat, banii din pilonul doi sunt ai tăi. Sunt investiți, pot crește în timp și foarte important se și moștenesc.”

ASF recomandă participanților să fie implicați în administrarea propriului cont și să urmărească evoluția economiilor acumulate.

Potrivit instituției, fiecare persoană poate alege fondul de pensii la care contribuie, își poate verifica oricând valoarea contului prin intermediul administratorului și ar trebui să își actualizeze datele de contact pentru a evita pierderea comunicării cu fondul.

„Ce poți face concret? Poți alege fondul la care să contribui. Poți verifica valoarea contului oricând prin administratorul tău și e important să ți actualizezi datele de contact ca să nu pierzi legătura cu fondul tău.”

Actualizarea informațiilor de contact este importantă pentru ca administratorul fondului să poată transmite participanților notificări și alte informații relevante privind economiile acumulate.

În încheierea materialului de educație financiară, reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară transmite că economiile acumulate în Pilonul II reprezintă o investiție pentru viitor și îi încurajează pe participanți să afle la ce fond contribuie.

„Nu e un ban pierdut, e un ban investit pentru viitorul tău, dar doar dacă știi că există și îl urmărești. Știi la ce fond de pilon 2 ești? Dacă nu, verifică astăzi pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară ASFromânia.ro.”

Mesajul face parte dintr-o campanie de educație financiară prin care ASF și Blocul Național Sindical urmăresc să explice, pe înțelesul tuturor, modul de funcționare al Pilonului II de pensii și drepturile pe care le au participanții la acest sistem.