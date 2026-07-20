Primești bani din Facebook, Instagram sau TikTok? ANAF explică ce obligații fiscale ai

ANAF a publicat clarificări privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele care promovează produse și servicii pe rețelele de socializare. Instituția explică în ce situații aceste venituri sunt considerate activități independente și când pot fi încadrate la alte surse de venit. Precizările vizează atât încasările în bani, cât și beneficiile primite în natură, precum produse, servicii sau călătorii.

ANAF arată că tratamentul fiscal al veniturilor obținute din promovarea produselor și serviciilor pe platformele de socializare depinde de modul în care este desfășurată activitatea. Dacă aceasta are caracter de continuitate, este realizată în mod regulat, pe cont propriu și urmărește obținerea de venituri, atunci sunt aplicabile regulile prevăzute pentru activitățile independente din Codul fiscal.

Instituția precizează că persoanele publice sau creatorii de conținut care promovează diferite companii ori branduri prin intermediul postărilor din social media pot intra sub incidența Capitolului II „Venituri din activități independente” din Titlul IV „Impozitul pe venit”, dacă sunt îndeplinite criteriile prevăzute de legislația fiscală.

Potrivit ANAF, „în situația în care activitatea se desfășoară cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu și urmărind obținerea de venituri și sunt întrunite criteriile unei activități independente, veniturilor realizate de persoanele publice din postările realizate pe diferite reţele de socializare şi care fac astfel reclamă pentru diverse companii/branduri le sunt aplicabile prevederile Cap. II „Venituri din activităţi independente” din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal”, au transmis reprezentanții instituției.

Totodată, autoritatea fiscală amintește că persoanele fizice care desfășoară în mod independent și cu caracter de continuitate activități de producție, comerț sau prestări de servicii în România au obligația de a se înregistra și autoriza conform prevederilor O.U.G. nr. 44/2008. Aceste activități pot fi desfășurate în calitate de persoană fizică autorizată (PFA), întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau membru al unei întreprinderi familiale.

„Precizăm că persoanele fizice care desfăşoară în mod independent, cu caracter de continuitate, activităţi de producţie, comerţ și prestări de servicii în România au obligaţia de a se înregistrata și autoriza, în condițiile O.U.G. nr.44/2008, şi pot desfăşura activităţile în calitate de persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau membri ai unei întreprinderi familiale”, au transmis reprezentanții ANAF.

În situațiile în care promovările pe rețelele sociale nu sunt realizate cu caracter de continuitate, veniturile pot fi încadrate într-o altă categorie fiscală. În acest caz, autoritatea fiscală precizează că se aplică regulile specifice veniturilor din alte surse.

Pentru această categorie, impozitul pe venit este reținut la sursă de către plătitorul venitului în momentul efectuării plății. Cota aplicabilă este de 10% din venitul brut, iar impozitul are caracter final și trebuie virat la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut.

„În situaţia în care activitatea nu are caracter de continuitate, aceste venituri pot fi încadrate ca venituri din alte surse. Pentru această categorie de venituri, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut”, au explicat reprezentanții instituției.

ANAF oferă clarificări și pentru situațiile în care contractele de promovare sunt încheiate între două persoane juridice, respectiv între compania sau agenția care solicită serviciile și firma deținută de persoana publică ori de creatorul de conținut. În astfel de cazuri, impozitarea persoanei fizice se face în funcție de natura veniturilor pe care aceasta le încasează de la societate, cum ar fi dividendele, salariile sau alte categorii prevăzute de legislația fiscală.

„În situaţia în care contractele în baza cărora persoanele publice obţin venituri din propriile postări pe reţelele de socializare şi fac astfel reclamă pentru diverse companii/branduri sunt încheiate între două persoane juridice, respectiv între compania/brandul sau agenţia care solicită/intermediază prestarea serviciului şi societatea persoanei publice care promovează produsele prin intermediul social media, veniturile persoanei fizice sunt impozitate în funcţie de natura veniturilor încasate de la persoana juridică (dividende, salarii, etc.)”, au precizat reprezentanții ANAF.

Instituția subliniază, de asemenea, că obligațiile fiscale nu vizează doar sumele încasate în bani. Sunt considerate venituri impozabile și beneficiile acordate în natură, inclusiv produsele primite gratuit, serviciile oferite fără costuri sau călătoriile acordate în schimbul promovării.

„Menționăm că veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii, etc.)”, au subliniat reprezentanții ANAF.

Broșura privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare, poate fi consultată mai jos: