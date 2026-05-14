Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra riscurilor tot mai mari legate de achiziționarea biletelor pentru concerte, festivaluri și alte evenimente din surse neautorizate, după mai multe cazuri în care participanții au descoperit la intrare că biletele cumpărate online nu erau valide.

Instituția recomandă consumatorilor să cumpere bilete exclusiv din surse oficiale sau de la distribuitori autorizați și să evite ofertele apărute pe rețele sociale, site-uri neoficiale sau platforme dubioase de revânzare.

Cel mai recent caz a fost făcut public chiar de fostul președinte al ANPC și actualul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, care a recunoscut că a cumpărat un bilet fals pentru concertul Metallica de la București și nu a putut intra la eveniment.

Horia Constantinescu a povestit că a stat la coadă pentru accesul la concert și a aflat abia la ultimul filtru că biletul cumpărat online nu era valid.

Potrivit acestuia, în aceeași situație s-au aflat și alte persoane care achiziționaseră bilete de pe internet.

„Am stat la coadă, am mers la pas şi când m-am oprit de ultimul filtru am aflat că biletul meu nu era ce trebuie. Se întâmplă şi la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o ţeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet aparent ultra cunoscută. Lângă mine mai erau şi alţii care şi-au luat ţeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu îi văd pe cei de la Metallica şi îmi pare rău că iată se întâmplă şi la case mai mari”, a declarat Horia Constantinescu.

Cazul a readus în atenție fenomenul biletelor false sau duplicate, tot mai întâlnit în cazul concertelor mari, festivalurilor și evenimentelor foarte căutate, unde cererea mare îi împinge pe mulți oameni să cumpere bilete de pe platforme neoficiale.

În contextul numeroaselor reclamații legate de bilete false, reprezentanții ANPC au transmis o serie de recomandări pentru participanții la festivaluri și evenimente în aer liber.

Instituția le recomandă consumatorilor:

să cumpere bilete exclusiv din surse oficiale sau de la distribuitori autorizați;

să evite achizițiile de pe rețele sociale sau platforme neautorizate;

să păstreze toate documentele justificative legate de achiziție.

„Achiziţionaţi bilete exclusiv din surse oficiale sau de la distribuitori autorizaţi; evitaţi cumpărarea biletelor de pe reţele de socializare sau alte platforme neautorizate; păstraţi documentele justificative aferente achiziţiei (factură, confirmare de plată, bilet electronic)”, au transmis reprezentanţii ANPC.

Autoritatea avertizează că multe fraude sunt realizate prin anunțuri aparent credibile publicate pe rețele sociale sau pe site-uri care imită platforme oficiale de ticketing.

ANPC recomandă consumatorilor să citească atent regulamentul evenimentului înainte de participare și să verifice toate condițiile impuse de organizatori.

Participanții sunt sfătuiți să se informeze despre:

condițiile de participare;

regulile privind restituirea banilor pentru bilete;

obiectele interzise la acces;

programul evenimentului;

eventualele modificări anunțate de organizatori.

De asemenea, instituția recomandă verificarea informațiilor privind:

zonele special amenajate pentru participanți;

posibilitățile de transport;

existența punctelor de asistență medicală și prim-ajutor.

Autoritățile atrag atenția că multe probleme pot fi evitate prin consultarea atentă a informațiilor oficiale publicate de organizatori înainte de eveniment.

Comisarii ANPC recomandă participanților să utilizeze metode de plată care permit verificarea tranzacțiilor și recuperarea dovezilor de plată în cazul unor probleme.

Consumatorii sunt sfătuiți:

să solicite bonuri fiscale;

să păstreze facturile și dovezile de plată;

să verifice prețurile afișate înainte de achiziție.

Instituția subliniază că documentele fiscale pot fi esențiale în cazul depunerii unei reclamații sau pentru recuperarea prejudiciului.

În cazul în care consumatorii consideră că au fost înșelați sau identifică nereguli, aceștia pot transmite sesizări către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Sesizările trebuie însoțite, după caz, de:

bilete;

bonuri fiscale;

facturi;

dovezi de plată;

fotografii;

alte materiale relevante.

ANPC susține că aceste documente sunt necesare pentru verificarea reclamațiilor și pentru eventualele controale sau sancțiuni aplicate operatorilor economici implicați.

În ultimii ani, fenomenul biletelor false sau duplicate a devenit tot mai prezent la concertele și festivalurile mari, în special în cazul evenimentelor cu cerere foarte mare și bilete epuizate rapid.

Specialiștii avertizează că multe fraude sunt realizate prin:

clonarea biletelor electronice;

revânzarea acelorași coduri către mai multe persoane;

site-uri care imită platforme oficiale;

anunțuri false pe rețele sociale.

De cele mai multe ori, participanții află că biletele sunt invalide abia în momentul scanării la intrarea în eveniment.

Autoritățile recomandă cumpărarea biletelor exclusiv de pe site-urile oficiale ale organizatorilor sau de la distribuitori autorizați pentru a evita astfel de situații.