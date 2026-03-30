Vânzările de bilete pentru festivalul NIBIRU au depășit 10.000 de abonamente în primele patru zile de la lansare. Informația a fost transmisă de Andrei Șelaru (Selly) și se referă la abonamentele de trei zile disponibile în prima etapă de vânzare.

„Peste 2 milioane de euro aduși în economia locală din Costinești în doar 4 zile de când am pus biletele în vânzare! Luni am lansat biletele la festivalurile NIBIRU. În 4 zile s-au vândut peste 10.000 de abonamente de 3 zile. Hai să vedem ce înseamnă aceste 10.000 de bilete pentru Costinești. Fiecare festivalier vine 3 nopți. Stă într-o cameră, mănâncă, bea, ia un taxi, cumpără o apă de la magazin”, a transmis Selly, subliniind dimensiunea rapidă a impactului financiar.

În analiza sa, organizatorul a detaliat modul în care aceste sume se formează, pornind de la costurile medii ale participanților. Astfel, fiecare festivalier contribuie nu doar prin achiziția biletului, ci printr-un consum extins pe durata șederii.

Estimările prezentate indică faptul că un participant cheltuie, în medie, aproximativ 210 euro pentru trei zile petrecute în Costinești. Această sumă include cazarea, evaluată la aproximativ 180 de euro pentru întreaga perioadă, dar și cheltuieli zilnice suplimentare pentru alimentație, servicii și cumpărături.

Modelul de calcul pornește de la un tarif mediu de 80 de euro pe noapte pentru o cameră dublă, ajustat în funcție de gradul de ocupare. Organizatorul ia în considerare scenariul în care jumătate dintre participanți aleg cazare individuală, iar restul împart camera, ceea ce duce la un cost mediu de 60 de euro pe noapte per persoană.

„La un preț mediu pe camera dublă de 80 euro / noapte (cred că este și mai mult în realitate) și mergând pe asumpția că jumătate vor sta singuri în cameră, iar jumătate vor împărți camera -> un cost mediu de cazare de 60 eur/noapte/festivalier -> 180 eur per festivalier pentru perioada de 3 zile. Cu o cheltuială medie de încă 10 euro pe zi pentru mâncare, plajă, cumpărături, etc. -> 210 euro cheltuiala medie a unui festivalier pentru 3 zile . 10.000 de oameni × 210 euro = 2.1 milioane de euro. Doar în primele 4 zile de vânzări. Și asta doar din biletele vândute până acum — Nibiru va avea 46 de zile de operare!”, a explicat Selly, evidențiind că impactul este calculat exclusiv pe baza biletelor deja vândute.

În acest context, biletele devin un indicator direct al fluxului financiar generat în zonă, iar creșterea numărului de participanți poate amplifica proporțional beneficiile economice pentru comunitate.

Dincolo de dimensiunea financiară imediată, organizatorii afirmă că proiectul NIBIRU are un rol mai amplu în dinamica economică regională. Potrivit acestora, efectele generate de bilete se resimt în investiții, locuri de muncă și dezvoltare locală.

„Asta e povestea reală a NIBIRU. Nu e doar despre muzică și petreceri. E despre pensiuni care se renovează, despre restaurante care angajează, despre localnici care încep să vadă din nou un viitor pe litoral. E despre bani care rămân în România, în loc să plece spre Bulgaria, Grecia, Turcia., a declarat Andrei Șelaru.

Acesta a subliniat că banii cheltuiți de participanți rămân în economia locală, contribuind la reducerea migrației turistice către destinații externe precum Bulgaria, Grecia sau Turcia.

Durata extinsă a festivalului, estimată la 46 de zile de operare, sugerează un potențial de multiplicare a impactului economic, pe măsură ce noi serii de bilete vor fi vândute.

„Am pornit cu o promisiune: cea mai bună experiență de divertisment la cel mai accesibil preț. Dar efectul real e mult mai mare decât ce se întâmplă în interiorul NIBIRU. Efectul real se simte în tot județul — și asta abia e începutul”, a precizat acesta.

În același mesaj, organizatorul a transmis un semnal direct către participanți, subliniind rolul lor în dinamica economică a turismului generată de eveniment.