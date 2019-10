Acestia vor plati pentru un circuit de 5 nopti preturi incepand de la 500 euro / persoana si pentru un city break in Tel Aviv preturi de la 240 euro de persona cu biletul de avion si cazarea inclusa. Romanii au la dispozitie peste 80 de zboruri saptamanale care conecteaza Tel Aviv-ul de Bucuresti dar si de alte orase mari din tara, precum Cluj, Iasi, Timisoara si Sibiu. Pretul biletelor de avion incepe de la 45 euro / persoana.

Toamna, a doua cea mai aglomerata perioada din an in Israel, dupa Pastele Ortodox

Cea mai aglomerata perioada din an pentru calatorii in Israel este in preajma Pastelui Ortodox. Cei mai multi turisti vin atunci pentru pelerinajul la locurile sfinte.

Pentru turistii care isi doresc sa evite aglomeratia si preturile mari din perioada sarbatorilor religioase, toamna este a doua cea mai buna perioada pentru calatoriile in Tara Sfanta.

Romania este una dintre tarile din regiune cu cea mai mare crestere in clasamentul numarului de turisti ce ajung in fiecare an in Israel, a doua dupa Polonia. Daca in perioada Septembrie –Decembrie 2016 au ajuns aproape 20.000 turisti romani, in 2017 numarul acestora a depasit 35.000 iar in 2018 s-a apropiat de 45.000. Anul acesta Ministerul Turismului din Israel estimeaza cresteri cu aproape 150% raportate la anul 2016.

“Toamna este sezonul perfect pentru plaja la Marea Rosie, astfel ca turistii europeni fug de temperaturile scazute si vremea capricioasa si se relaxeaza la Eilat, dar si in alte orase ale Israelului. Nici in Tel Aviv temperaturile nu sunt cu mult mai scazute. In lunile Noiembrie si Decembrie se inregistreaza in jur de 20 de grade Celsius, vreme perfecta pentru plimbari si pentru explorat orasul. Estimam ca pana la finalul anului 2019 vom avea peste 130.000 de turisti romani in Israel” a declarat Ksenia Kobyakov, Director pentru dezvoltarea de noi piete, in cadrul Ministerului Turismului din Israel.

95.000 de turisti romani in Israel in primele 9 luni ale anului

Luna Septembrie a fost o luna-record pentru destinatia Israel. Peste 400.000 de turisti din toata lumea au vizitat Israelul, cheltuind 4,7 miliarde de dolari. Aproximativ 11,700 de turisti romani au ajuns in Israel in luna Septembrie, cu 21% mai multi decat in 2018 si cu 61% mai mult decat in 2017, aducand totalul anului 2019 la 95.000 de turisti in perioada Ianuarie – Septembrie 2019.

Tel Aviv, Ierusalim si Eilat raman cele mai cautate destinatii pentru toamna

Spre deosebire de restul anului cand turistii isi doresc sa ajunga in Tel Aviv si Ierusalim, in timpul sezonului de toamna, vremea perfecta pentru plaja ii atrage spre Eilat, statiunea de la Marea Rosie cu 14 kilometri de plaja cu nisip fin.

Romanii care isi doresc sa sarbatoreasca Anul Nou pe plaja isi pot rezerva deja biletul de avion spre Eilat, incepand de la 50 euro / persoana. Wizz Air opereaza doua zboruri pe saptamana spre Eilat, iar temperaturile depasesc 20 de grade Celsius chiar si la finalul lunii Decembrie. Zborul dureaza putin peste 2 ore si este o destinatie ceruta de familii si cupluri.

