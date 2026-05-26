Strategia de criză pentru fondurile UE: peste 10.000 de proiecte PNRR, analizate de urgență. Dragoș Pîslaru: În iunie 2025, era un haos total

Guvernul României renegociază masiv proiectele din PNRR, impunând reduceri bugetare pe zona de granturi pentru a garanta absorbția integrală a fondurilor europene până în 2026. Ministrul interimar al Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a semnalat corectarea unui haos managerial istoric, marcat de o supra-contractare de 47 de miliarde de euro. Executivul evaluează contra cronometru peste 10.000 de proiecte pentru a definitiva varianta transmisă Comisiei Europene.

Detalii de ultimă oră de la Dragoș Pîslaru privind PNRR. Guvernul României se află pe punctul de a finaliza o evaluare structurală majoră a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu scopul de a optimiza utilizarea banilor europeni înainte de transmiterea variantei executive finale către Comisia Europeană.

„Este foarte important să discutăm cu colegii din comitetele de monitorizare care sunt datele-limită. Toată lumea ştie de 31 august 2026, dar după aceea mai sunt termene care curg, inclusiv depunerea cererii finale de plată până la 30 septembrie. Un alt lucru foarte important este legat de a prezenta Comitetului de Monitorizare care este gândirea cu privire la renegocierea finală pentru PNRR, care are loc acum şi se desfăşoară cu experţii Comisiei Europene, şi noi, astăzi, evident, nu o să decidem cum arată în final, pentru că suntem într-un proces de negociere încă cu Comisia Europeană, dar cred că este absolut firesc (..) să le explicăm care sunt premisele de la care am plecat în această negociere şi, evident, lucrurile pe care vrem să le obţinem. Această decizie este o discuţie importantă, de informare şi consultare, care cred că este mai mult decât binevenită acum, la câteva zile înainte de a transmite către Comisia Europeană varianta finală pe care România şi-o doreşte pentru PNRR”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Schimbările strategice vizează în mod special gestionarea fondurilor nerambursabile și corectarea unor deficiențe administrative majore care au fost identificate în perioada anterioară de implementare a programului național.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat marți, 26 mai 2026, că autoritățile de la București depun eforturi substanțiale pentru a garanta că pe zona de granturi există toate elementele necesare care să permită atragerea fiecărui euro disponibil. Oficialul a arătat că acest plan ambițios impune în mod automat o serie de măsuri de austeritate tehnică, ceea ce înseamnă că bugetele alocate pentru anumite investiții finanțate prin granturi vor suferi diminuări.

În acest sens, Dragoș Pîslaru a subliniat că reducerea sumelor pentru anumite componente reprezintă o garanție clară că toate obiectivele care vor rămâne pe lista de granturi vor putea fi finalizate cu succes în termenele stabilite.

Totodată, ministrul a menționat că strategia guvernamentală include și mutarea strategică a acelor investiții aflate deja într-un stadiu extrem de avansat de execuție, care au capacitatea certă de a fi încheiate integral până la data limită.

„Anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate. (…) Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ce ne trebuie ca să absorbim toţi banii. Acest lucru presupune că anumite investiţii care sunt pe grant vor fi diminuate, ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant se finalizează. În acelaşi timp, presupune mutarea unor investiţii care sunt deja într-un stadiu foarte avansat de finalizare şi care pot fi terminate până pe 31 august”, a punctat demnitarul.

În ceea ce privește calendarul procedural, demnitarul a evidențiat importanța crucială a discuțiilor purtate cu partenerii instituționali din comitetele de monitorizare privind termenele limită oficiale.

Deși opinia publică cunoaște foarte bine data de 31 august 2026 ca data când se încheie PNRR, oficialul a amintit că există și alte termene administrative care curg ulterior, printre care se numără depunerea cererii finale de plată până la sfârșitul lunii septembrie a aceluiași an. Potrivit demnitarului, consultarea curentă reprezintă o etapă firească de informare, chiar înaintea trimiterii documentului final agreat cu specialiștii de la Bruxelles.

Trecutul administrativ al planului național a fost caracterizat de dificultăți majore de organizare internă, conform datelor oferite de ministerul de resort. Astfel, Dragoș Pîslaru a dezvăluit că, la momentul preluării mandatului său în cursul verii, nu exista o viziune de ansamblu clară și nici o înțelegere coerentă asupra tuturor proiectelor aflate în derulare.

El a evidențiat că realitatea din teren indica o supra-contractare masivă, care se ridica la valoarea uriașă de 47 de miliarde de euro, în condițiile în care bugetul real alocat României în cadrul PNRR era de numai puțin peste 20 de miliarde de euro.

Situația a fost descrisă de oficial ca fiind un haos managerial profund în momentul preluării portofoliului. Cu toate acestea, Dragoș Pîslaru a dat asigurări ferme că situația actuală s-a remediat complet, instituția pe care o conduce aflându-se în prezent la o distanță uriașă în ceea ce privește calitatea și rigoarea gestiunii administrative.

„Atunci când am venit, în iunie, nu aveam o înţelegere care sunt toate proiectele, ştiam că e o supra-contractare de 47 de miliarde faţă de 20 şi ceva ce aveam în PNRR şi era un haos total managerial. În acest moment, suntem la ani lumină în materie de gestiune managerială”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Indicator Cheie PNRR Situația Anterioară / Problematică Strategia Actuală de Remediere Termen Limită / Statut Gestiunea Granturilor Risc de neabsorbție din cauza managementului defectuos. Diminuarea unor investiții și mutarea fondurilor către proiecte avansate. 31 august 2026 (Finalizare proiecte) Volum Contractare Supra-contractare masivă: 47 miliarde € (Haos managerial). Limitarea și calibrarea proiectelor la bugetul real alocat României. În curs de finalizare (Mijlocul săptămânii) Buget Real Alocat Discrepanță majoră față de proiectele asumate inițial. Focus strict pe cele ~20 de miliarde € disponibile în plan. Corelare cu varianta executivă finală Evaluare Proiecte Lipsa unei înțelegeri clare și a unei viziuni de ansamblu (iunie). Auditarea și analiza riguroasă a peste 10.000 de proiecte active. Mijlocul săptămânii curente (Sursă: Guvern) Proceduri de Plată Fluxuri birocratice necorelate cu calendarul Comisiei Europene. Transmiterea variantei finale renegociate după consultarea comitetelor. 30 septembrie 2026 (Cererea finală de plată)

Această reformă internă este susținută direct și de la nivelul conducerii Executivului.

Reamintim că premierul interimar Ilie Bolojan a confirmat public luni, 25 mai, prin intermediul unei postări pe Facebook, că echipele guvernamentale trebuie să finalizeze o analiză riguroasă a celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR, întreaga evaluare urmând să fie încheiată până la jumătatea săptămânii curente pentru a permite continuarea negocierilor externe.

„Am avut o videoconferință de lucru cu prefecții. Le-am cerut ca, în această dimineață, să informeze toate primăriile cu privire la necesitatea de a transmite datele legate de proiectele finanțate din fonduri europene prin programul PNRR: stadiul lucrărilor, termenul de finalizare și graficul de lucrări. La ora 9:00 s-au organizat întâlniri în județe. Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziția primăriilor un ghid și o platformă electronică pentru colectarea acestor date. Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin acest program, dintre care peste 5.000 prin Ministerul Dezvoltării, peste 2.500 prin Ministerul Educației, peste 1.500 prin Ministerul Mediului, plus proiectele derulate prin celelalte ministere. Majoritatea au ca beneficiari autoritățile locale sau școlile din localități”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Ulterior, Ministerul Dezvoltării a anunţat astăzi, 26 mai, că a prelungit cu o zi termenul până la care autorităţile locale şi centrale trebuie să raporteze stadiul proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Termenul iniţial stabilit în urma videoconferinţei cu prefecţii era 26 mai, ora 15:00.