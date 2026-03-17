Potrivit ANAT, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a transformat o problemă veche și binecunoscută într-un spectacol politic de moment.

„Nu contestăm realitatea semnalată. Da, există soluţii improvizate pe litoral. Dar ceea ce omite doamna ministru este esenţial: aceste soluţii sunt consecinţa directă a unui eşec sistemic al statului român, care, timp de peste 20 de ani, nu a fost capabil să asigure infrastructura minimă de canalizare. Este uşor să descoperi ‘probleme’ şi să arăţi cu degetul. Este mult mai greu să îţi asumi faptul că instituţiile statului au tolerat, ani la rând, această situaţie, fără să ofere alternative”, se arată într-un comunicat al Asociaţiei.

Președintele ANAT, Alin Burcea, a afirmat că turismul românesc nu primește sprijin din partea autorităților și s-a transformat, în schimb, într-o țintă a acestora. El a subliniat ironic că, în aceste condiții, ar fi mai simplu să se închidă complet sectorul și să se declare România „țară non-turistică”.

Organizația atrage atenția că, în absența intervenției statului, operatorii turistici sunt nevoiți să se descurce pe cont propriu pentru a-și continua activitatea. ANAT subliniază că operatorii de plajă nu reprezintă cauza problemelor, ci consecința acestora, investind milioane în dezvoltarea serviciilor și menținând litoralul activ, în timp ce statul, prin instituții precum Apele Române, s-a limitat la încasarea redevențelor, fără a asigura infrastructura necesară.

„Se pare că turismul, în loc să fie sprijinit, este ţinta tuturor. Mai bine închidem tot şi ne declarăm ţara non-turistică”, a declarat Burcea.

Organizația consideră iresponsabile declarațiile făcute toamna trecută, potrivit cărora chiria unei plaje ar echivala cu încasările dintr-o singură zi, precizând că acestea au distorsionat grav percepția publică și au generat decizii administrative care au triplat costurile pentru sezonul estival 2026. ANAT avertizează că aceste cheltuieli nu dispar, ci se vor regăsi inevitabil în prețurile plătite de turiști și vor afecta competitivitatea litoralului românesc.

„Dacă obiectivul era desfiinţarea plajelor amenajate, atunci ar fi fost mai onest să nu mai fie scoase la închiriere. În schimb, asistăm la o combinaţie de declaraţii populiste şi măsuri incoerente, care duc exact în aceeaşi direcţie, dar fără asumare. Asta nu este politică publică. Este ipocrizie. Astăzi, aceiaşi operatori sunt transformaţi în ţapi ispăşitori într-o campanie de imagine. Eliminarea peste noapte a soluţiilor existente, fără a pune nimic în loc, nu este reformă. Este blocaj”, se mai arată în comunicatul organizaţiei.

Aceasta a cerut în mod repetat investiţii, termene şi soluţii, dar precizează că nu a primit decât promisiuni şi acuzaţii.

„Dacă nu se iau urgent măsuri pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii sau, cel puţin, pentru reglementarea temporară a situaţiei existente, consecinţele vor fi evidente pentru toată lumea: plajele vor deveni spaţii improprii, iar experienţa turiştilor va avea de suferit grav. Nu poţi ignora o problemă 20 de ani şi apoi să pretinzi că o rezolvi în câteva zile, aruncând vina pe cei care au ţinut litoralul funcţional. Turismul românesc nu poate fi gestionat prin clipuri şi reacţii de moment. Nu avem nevoie de o ‘ministră TikTok’, ci de politici publice serioase, investiţii reale şi asumare”, subliniază Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism.

ANAT susține că, în lipsa investiţiilor, sezonul estival 2026 nu este doar în pericol, ci „este pus direct sub semnul întrebării”.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat vineri, la Constanța, că plajele de pe litoral nu trebuie să semene cu „vestul sălbatic”, ci să fie civilizate, oferind turiștilor servicii minimale și siguranță. Ea a menționat că pe plajă nu trebuie să existe riscuri precum rezervoare de gaz sau fose septice îngropate, făcând referire la construcțiile ilegale descoperite anterior pe sectoare de plajă din zona Năvodari.

Buzoianu a subliniat că în prezent nu mai există construcții ilegale pe plajă și că licitațiile aflate în desfășurare pentru închirierea sectoarelor vor include măsuri pentru o dezvoltare economică corectă, conform legislației. Autoritățile vor continua să verifice plajele pe întreg litoralul pentru a asigura respectarea normelor și siguranța turiștilor.