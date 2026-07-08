Sezon estival cu semne de întrebare la Marea Neagră: ce se întâmplă cu turismul din Bulgaria

Operatorii turistici de pe litoralul sudic al Mării Negre din Bulgaria au raportat un debut de sezon sub așteptări, unele unități de cazare observând o creștere a numărului de turiști abia de la începutul lunii iulie. Reprezentanții industriei bulgare descriu o evoluție neuniformă a activității, în timp ce hotelierii încearcă să stimuleze cererea prin reduceri de prețuri și pachete promoționale.

Primele săptămâni ale sezonului estival au adus un nivel redus al ocupării locurilor de cazare, iar mai mulți reprezentanți ai sectorului estimează că scăderea față de anii anteriori ajunge la aproximativ 30-40%. Operatorii speră însă că perioada de vârf a verii va aduce o revenire a fluxului de turiști și o creștere a gradului de ocupare.

Veselin Nalbantov, vicepreședintele Asociației Hoteliere și Restaurantelor din Bulgaria, a declarat că industria turistică intră într-o etapă mai activă, după un început de sezon dificil.

„Sezonul a început greu, dar acum vine momentul de vârf – acum trebuie să începem să culegem niște roade. Nu putem compensa decalajul cu nimic. Scăderea este de aproximativ 30-40%, dar vom face evaluarea finală la sfârșitul sezonului”, a spus el, potrivit novinite.com.

Nalbantov a precizat că litoralul bulgăresc păstrează avantaje importante datorită condițiilor naturale, climei și poziționării sale ca destinație turistică. În același timp, hotelierii au reacționat la cererea mai redusă prin ajustări de tarife și prin introducerea unor oferte speciale.

Pe piață au apărut mai multe tipuri de promoții, iar unele companii au aplicat strategii diferite de preț pentru a atrage vizitatori. Reprezentanții industriei susțin că situația actuală nu poate fi explicată doar prin nivelul tarifelor practicate. Nalbantov a respins ideea că majorările de prețuri ar fi determinate de speculații pe scară largă și a afirmat că astfel de situații sunt limitate.

„Există multe motive, unul dintre acestea fiind statul – este momentul să luăm lucrurile în propriile mâini și să facem reforme. Ne așteptăm la un sezon bun”, a remarcat el, menționând că o mare parte dintre contractele turistice au fost stabilite anterior, iar structurile de preț au fost deja negociate.

Reprezentantul hotelierilor a mai spus că sectorul nu ar trebui evaluat prin prisma unor cazuri individuale de tarife ridicate, având în vedere diversitatea ofertelor disponibile pentru turiști.

Reprezentanții industriei au indicat și o serie de factori externi care au influențat comportamentul turiștilor. Printre aceștia se află evenimente sportive internaționale și modificări ale obiceiurilor de călătorie.

Potrivit lui Nalbantov, perioadele asociate competițiilor importante de fotbal pot reduce deplasările turistice, deoarece o parte dintre oameni aleg să urmărească evenimentele de acasă.

El a menționat și discuțiile cu operatori turistici din Polonia și România privind viitoarea adoptare a monedei euro de către Bulgaria. Unele piețe externe manifestă prudență în legătură cu posibilele efecte ale tranziției valutare.

„Nu văd în mod special beneficiile acestui euro: nu există investitori… nu există turiști”, a spus el, referindu-se la scepticismul exprimat de unele voci din industrie privind efectele pe termen scurt ale schimbării monedei.

Nalbantov a criticat și percepțiile negative despre turismul bulgăresc, susținând că acestea nu reflectă întotdeauna evoluțiile din sector și stabilitatea prețurilor comparativ cu anul precedent.

Pavlina Ilieva, președinta consiliului de administrație al asociației „Viitorul turismului”, a atras atenția asupra unor probleme structurale care afectează competitivitatea turismului bulgar. Ea a susținut că nivelul taxei pe valoarea adăugată aplicate serviciilor turistice reprezintă un dezavantaj față de alte destinații europene.

„Bulgaria are un TVA de 20% în turism și nimeni din Europa nu se poate compara cu noi”, a spus Ilieva, precizând că în alte state europene nivelurile de TVA pentru turism sunt, de regulă, între 7% și 11%.

Reprezentanta industriei a mai menționat dispariția unor piețe importante de turiști în ultimii ani, printre care Ucraina, Rusia și Israel. Potrivit acesteia, aceste pierderi nu au fost compensate prin apariția unor noi fluxuri constante de vizitatori.

„Cele două piețe majore ale noastre – Ucraina și Rusia – nu au mai fost prezente pe piața noastră de trei sau patru ani. O altă problemă mare este piața israeliană, care a dispărut și ea. Trei piețe majore au dispărut și nu există nimic care să le înlocuiască”, a mai spus ea.

Ilieva a asociat dificultățile actuale cu mai multe evoluții internaționale și regionale, inclusiv instabilitatea geopolitică, incertitudinile economice și schimbările de politică internă. Ea a menționat pregătirile pentru aderarea la zona euro, conflictele din Orientul Mijlociu și presiunile financiare asupra consumatorilor.

„Anul acesta am fost loviți de probleme globale care au dus la situații pentru care mediul de afaceri nu era suficient pregătit – intrarea în zona euro – o situație stresantă a fost reevaluarea monedei, evenimentele din Orientul Mijlociu și războiul. Strângerea curelei este unul dintre motive”, a spus ea.

În pofida unui început de sezon dificil, o parte a industriei estimează o stabilizare în perioada de vârf a verii. Hotelierii și reprezentanții turismului continuă să urmărească evoluția cererii, în timp ce subliniază importanța adaptării sectorului la schimbările de pe piața turistică.