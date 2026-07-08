Scandalul vaccinurilor anti-COVID continuă. Alexandru Rogobete explică discuțiile cu Pfizer și respinge acuzațiile

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că în luna aprilie 2026 a participat la o discuție exploratorie cu reprezentanții companiei Pfizer, în calitate oficială, cu mandat din partea Guvernului României.

El susține că întâlnirea a avut ca obiect o posibilă negociere menită să reducă pierderile generate de contractele existente pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID.

„Da, în aprilie 2026, am început și participat la o posibilă negociere cu Pfizer în calitate de ministrul al Sănătății, în interesul României și românilor, cu un mandat clar de la Guvern ”, a transmis Alexandru Rogobete.

Declarațiile ministrului vin după acuzații lansate public de fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, pe care Rogobete îl acuză că încearcă să mute responsabilitatea pentru contractele de vaccinuri anti-COVID asupra altor persoane. Rogobete afirmă că întâlnirea de la Washington DC a avut un caracter exploratoriu și că nu a existat o negociere finalizată sau un acord semnat.

„Culmea ipocriziei este că deși am părăsit funcția de ministru la două sau trei zile după întâlnirea de la Washington DC, unul dintre foștii miniștrii care sunt fix cauza achiziției fără discernământ a unui număr absurd de mare de doze de vaccinuri anti-COVID mă acuză de trădare de țară!”, a declarat Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete susține că discuția purtată la Washington nu a fost însoțită de clauze de confidențialitate și că nu a existat niciun document care să impună restricții privind comunicarea informațiilor.

„Nu a existat nicio clauză de confidențialitate în întâlnirea exploratorie avută la Washington, unde am prezentat alaturi de ministrul Finanțelor deschiderea României la o eventualp negociere. De ce ar fi? Vorbim totuși despre bani publici și despre un subiect de interes public major. Nu a existat nici un agreement scris, un NDA sau o condiționalitate de vreun fel atașată discuției”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, documentele discutate nu ar fi fost documente personale și nu ar fi existat o plecare din instituție cu informații interne. Rogobete a explicat că lista de medicamente inovatoare produse de Pfizer, menționată în contextul discuțiilor, este un document elaborat de direcția farmaceutică din Ministerul Sănătății.

„O listă pierdută – Lista de medicamente inovatoare produse de Pfizer care ar putea deschide baza unei negocieri este emisă de direcția farmaceutică din Ministerul Sănătății. Ea există în Ministerul Sănătății, nu am plecat cu ea acasă”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a afirmat că transparența a reprezentat unul dintre principiile pe care le-a urmărit în activitatea sa la minister, în limitele prevăzute de lege și de regulile instituționale.

„Transparența, pentru mine cel puțin, este unul dintre principiile la care nu am renunțat nici când am ajuns la ministerul Sănătății, evident în limitele setate de bunul simț, lege și norme”, a declarat acesta.

În mesajul transmis public, Alexandru Rogobete a susținut că discuțiile cu Pfizer nu au avut legătură cu responsabilitatea pentru contractele de achiziție a vaccinurilor, ci cu încercarea de a găsi soluții pentru diminuarea impactului financiar asupra României.

„Nu eu trebuie să dau explicații pentru contractele care au costat România miliarde. Nu eu am creat această problemă. Eu am încercat să găsesc o soluție”, a afirmat ministrul.

El a făcut referire și la poziția transmisă oficial de Pfizer, citând un răspuns al companiei: „Hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale”.

Alexandru Rogobete susține că declarațiile sale reprezintă o prezentare a situației pe care o consideră relevantă pentru opinia publică și afirmă că acuzațiile formulate la adresa sa nu reflectă realitatea întâlnirii de la Washington.

„Ce scriu aici nu este un atac la persoană, este o stare de fapt pe care o transmit cu responsabilitate pentru că, indiferent de mine (acum o țintă de oportunitate a unui mincinos), oamenii trebuie să știe adevărul”, a transmis ministrul.

Acesta a mai afirmat că subiectul trebuie analizat prin prisma contractelor de achiziție încheiate anterior și nu prin prisma unei discuții exploratorii privind o posibilă negociere.

„Exact despre contractele semnate de voi este vorba. Nu despre negocierea începută de mine pentru a reduce pierderile României”, a spus Alexandru Rogobete.

În finalul mesajului, ministrul a menționat că a răspuns rapid unei solicitări venite din partea unui jurnalist privind acest subiect și a susținut că informațiile prezentate public trebuie verificate înainte de formularea unor acuzații.

„Am primit o întrebare pe WhatsApp de la unul dintre jurnaliștii G4 referitor la acest subiect. Am răspuns în mai puțin de două minute, onest, direct, așa cum mă știți. Nu îmi permit să întreb care sunt sursele la care fac referire în articol, dar dacă printre ele se află Vlad Vasile Voiculescu, le transmit că este o sursă mincinoasă”, a concluzionat minisstrul în postarea sa de pe social media.