Alexandru Nazare explică de ce a rămas în Guvernul Veștea: Există pericole importante în următoarele luni

Alexandru Nazare afirmă că a decis să facă parte din Guvernul condus de Adrian Veștea după o discuție cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și pe fondul riscurilor economice pe care le vede în perioada următoare. Ministrul desemnat al Finanțelor susține că România traversează un moment important înaintea evaluărilor agențiilor de rating din lunile iulie și august și consideră că poate contribui la menținerea credibilității financiare a țării.

Audiat în Parlament pentru funcția de ministru al Finanțelor în viitorul Guvern condus de Adrian Veștea, Alexandru Nazare a fost întrebat despre posibilitatea indexării pensiilor în anul 2027.

Acesta a confirmat că măsura este inclusă în programul de guvernare, însă a precizat că nu există în acest moment un procent stabilit pentru majorare.

Potrivit lui Nazare, procentul de indexare va fi decis la momentul elaborării bugetului pentru anul viitor și va trebui să țină cont de obiectivele fiscale asumate de România.

„În program este menţionată indexarea pensiilor fără un procent anume care va fi stabilit la momentul elaborării bugetului pe anul 2027. Deci da, un anume procent stabilit prudent în raport cu ţintele pe care le vom avea în 2027 este posibil”, a spus ministrul desemnat al Finanţelor.

Ministrul desemnat a explicat că este posibilă stabilirea unei majorări prudente, compatibile cu situația bugetară și cu țintele de deficit pe care Guvernul intenționează să le respecte.

El a arătat că în programul de guvernare este menționată indexarea pensiilor, fără un procent anume, iar nivelul exact va fi decis atunci când va fi construit bugetul pe 2027.

Alexandru Nazare a subliniat că există numeroase solicitări privind cheltuielile publice, însă toate acestea vor fi analizate atât la momentul rectificării bugetare, cât și în cadrul elaborării bugetului pentru anul viitor.

Potrivit acestuia, noul Executiv și-a asumat o țintă de deficit bugetar de 6,2% în termeni cash și 6% conform metodologiei ESA, iar respectarea acestor obiective va reprezenta o prioritate.

Nazare a afirmat că a primit asigurări din partea premierului desemnat Adrian Veștea că aceste ținte vor fi respectate, iar măsurile care vor fi adoptate vor trebui să fie compatibile cu obiectivele fiscale asumate.

În același timp, el a atras atenția că bugetul va trebui să suporte și alte cheltuieli importante, inclusiv o plată de aproximativ 3,4 miliarde de lei către compania Pfizer, care trebuie efectuată în următoarele luni.

„Şi tot în acest program aţi văzut că există o ţintă asumată de 6,2 cash şi 6% ESA (de deficit n.r.) pe care noul guvern intenţionează să le respecte şi am primit asigurări în acest sens din partea premierului desemnat, domnul Veştea, pe care le iau în serios, ca atare vom lua măsuri echilibrate astfel încât să atingem la finalul anului ţinta de 6,2 şi luând în calcul încă o dată că urmează o plată pentru Pfizer de 3,4 miliarde (lei n.r.) pe care va trebui să o facem într-un interval de aproximativ două luni”, a mai spus Alexandru Nazare.

Ministrul desemnat a declarat că funcția sa în Guvernul condus de Ilie Bolojan a avut un caracter tehnic și că intenționează să își păstreze aceeași abordare și în noul Executiv.

El a precizat că este în continuare membru suspendat al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României și că decizia de a accepta un nou mandat la Finanțe a fost luată după o discuție cu guvernatorul Mugur Isărescu.

Nazare a explicat că principalele motive care l-au determinat să rămână în funcție sunt legate de evaluările pe care agențiile internaționale de rating le vor realiza în lunile iulie și august și de necesitatea menținerii credibilității României în relația cu creditorii externi, Comisia Europeană și piețele financiare.

Potrivit acestuia, perioada următoare este una sensibilă pentru economia României, iar stabilitatea în zona finanțelor publice este esențială.

„Poziţia mea în guvernul Bolojan a fost tehnică. Am beneficiat de susţinerea directă a domnului prim-ministru Bolojan, pentru care i-am mulţumit în această audiere. Poziţia mea în acest guvern rămâne una tehnică. Eu, în continuare, sunt membru suspendat din Consiliul de Administraţie al BNR. Am avut o discuţie cu guvernatorul Isărescu. În urma acelei discuţii şi văzând care este situaţia şi care sunt pericolele – din punctul meu de vedere destul de importante în următoarele luni, în privinţa evaluărilor agenţiilor de rating din iulie şi august – am decis să rămân. Consider că pot avea o contribuţie în a menţine ratingul României în această perioadă, a menţine o discuţie echilibrată şi a fi un interlocutor credibil cu creditorii noştri, cu Comisia Europeană şi cu agenţiile de rating, care cred că, în acest moment, e un lucru foarte important pentru România”, a spus Alexandru Nazare.

Întrebat despre posibilitatea ca România să fie retrogradată în categoria „junk”, Alexandru Nazare a recunoscut că acest risc există.

El a explicat că au existat discuții cu agențiile de rating atât imediat după moțiunea de cenzură, cât și la două săptămâni după acest moment politic.

Potrivit ministrului desemnat, situația bugetară actuală oferă argumente favorabile, deoarece deficitul înregistrat până în luna aprilie, de aproximativ 1,2%, este considerat compatibil cu obiectivul de 6,2% stabilit pentru finalul anului.

Totuși, Nazare a atras atenția că instabilitatea politică din ultimele luni continuă să genereze îngrijorări în rândul investitorilor și al creditorilor internaționali.

El consideră că România trebuie să prezinte cât mai rapid un plan credibil pentru anul 2027, care să ofere predictibilitate și să demonstreze capacitatea statului de a menține echilibrele bugetare și financiare în perioada următoare.