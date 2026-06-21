Ilie Bolojan face primele declarații după Congresul PNL: Ne-am pierdut încrederea în Partidul Social Democrat. Vrem un guvern minoritar

Ilie Bolojan a anunțat, după Congresul PNL, că partidul nu va susține formarea unei majorități alături de PSD și nici o formulă guvernamentală bazată pe actualele raporturi de încredere dintre cele două formațiuni. Liderul liberal a precizat că PNL va recomanda parlamentarilor să părăsească sala în timpul votului pentru o eventuală astfel de majoritate. Declarațiile au fost făcute după reuniunea liberalilor, în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv. În locul unei coaliții cu PSD, PNL propune un guvern minoritar sprijinit printr-un acord politic național valabil șase luni.

Ilie Bolojan a transmis că liberalii consideră imposibilă continuarea unei formule de guvernare bazate pe actuala relație cu Partidul Social Democrat, motivând că încrederea dintre cele două formațiuni a fost afectată.

În fața delegaților reuniți la Congresul PNL, liderul liberal a explicat că poziția partidului este una asumată și rezultă din situația politică existentă în Parlament.

„Transparentă și asumare, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului. În ceea ce privește soluțiile de deblocare, am aprobat și vom propune atât partenerilor noștri cu care am discutat și există un acord de principiu pe această temă, cât și președintelui României, soluțiile pe care noi le vedem pentru a debloca în mod transparent situația guvernamentală”, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele PNL a susținut, de asemenea, că o majoritate parlamentară stabilă nu mai poate funcționa în actualele condiții politice și că alternativa realistă este formarea unui executiv minoritar.

„Asta înseamnă că, nemaiputând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă, pentru că ne-am pierdut încrederea în Partidul Social Democrat, formula pe care o vedem fezabilă, în condițiile în care PSD nu și-a asumat răspunderea formării Guvernului, este o formulă de guvern minoritar. Pentru a putea funcționa acest tip de guvern este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele șase luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi la guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre și de situația economică și bugetară actuală”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a detaliat principalele condiții care ar urma să fie incluse într-un pact politic național menit să ofere stabilitate în perioada următoare și să permită funcționarea unui guvern minoritar.

Potrivit lui Ilie Bolojan, primul obiectiv îl reprezintă adoptarea rapidă a reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte: în primul rând, angajamentul oricărui guvern ca, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să își asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care vizează reformele din PNRR, care nu au fost aprobate până în prezent. Fiecare dintre aceste reforme înseamnă sume de peste 700 de milioane de euro, iar cumulat sunt miliarde de euro pe care România, indiferent de guvern, trebuie să le atragă pentru a nu le pierde”, a explicat Ilie Bolojan.

Președintele PNL a arătat că un al doilea pilon al acordului ar trebui să fie respectarea angajamentelor fiscale asumate de statul român și menținerea echilibrelor bugetare.

„„În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, sunt două ipoteze de lucru: un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern, o posibilitate, sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care, de principiu, cei 3 președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru pe care să-l propunem președintelui României în condițiile în care ar opta, pentru a încredința, un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an sau să susțină o moțiune de cenzură pentru a asigura o minimă coerență dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă, atunci de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de învestire. Al doilea element de bază este menținerea echilibrelor bugetare. Unul dintre angajamentele din PNRR presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB. Orice depășire a acestor angajamente ar însemna corecții de peste un miliard de euro”, a spus Ilie Bolojan.

Pe lângă reformele din PNRR și disciplina fiscală, liderul liberal consideră că viitorul guvern ar trebui să garanteze continuarea programelor de investiții deja aprobate și finanțate.

În intervenția sa, Ilie Bolojan a subliniat că proiectele aflate în derulare trebuie protejate indiferent de formula politică ce va ajunge la guvernare, pentru a evita blocarea dezvoltării economice și a lucrărilor aflate în execuție.

„De asemenea, este vorba despre programul aprobat în perioada de primăvară privind susținerea investițiilor în România. Aceste programe, care au finanțarea prevăzută pentru anul în curs și pentru anii următori, ar trebui aprobate de orice guvern”, a declarat Ilie Bolojan.

Prin aceste propuneri, conducerea PNL încearcă să contureze o alternativă la formarea unei coaliții cu PSD, mizând pe un executiv minoritar susținut de un acord politic care să garanteze implementarea reformelor, menținerea disciplinei bugetare și continuarea investițiilor publice deja asumate de statul român.