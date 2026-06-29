Alexandru Rogobete, atac la măsurile Guvernului: „Blocarea angajărilor și proiectele blocate nu reprezintă reformă”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete susține că noțiunea de „reformă” este utilizată tot mai des în spațiul public fără a fi însoțită de schimbări concrete. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta afirmă că adevărata reformă nu înseamnă măsuri luate doar pentru imagine sau capital politic, ci transformări reale, bazate pe rezultate și pe consultarea specialiștilor.

În opinia sa, simpla invocare a termenului nu este suficientă pentru a produce schimbările pe care cetățenii le așteaptă din partea autorităților.

Alexandru Rogobete consideră că termenul „reformă” a devenit unul dintre cele mai utilizate în discursul politic din România.

„Reforma nu este doar un cuvânt. Reforma nu este marketing. Reforma este o schimbare reală.”

Acesta afirmă că termenul este invocat frecvent în conferințe de presă, pe rețelele sociale și în programele de guvernare, deoarece oamenii își doresc schimbări reale în administrație și în funcționarea statului.

„În ultimul timp, cuvântul „reformă” a devenit probabil cel mai folosit termen din discursul politic românesc. Îl auzim în aproape fiecare conferință de presă, în fiecare postare pe social media și în aproape fiecare program de guvernare. De ce? Pentru că oamenii își doresc reformă. Își doresc un stat mai eficient, instituții mai puternice și servicii publice mai bune. Iar unii au înțeles că este suficient să rostească acest cuvânt pentru a crea impresia că schimbarea deja se întâmplă.”

Deputatul PSD susține că schimbările importante nu pot fi realizate de o singură persoană și că este nevoie de colaborare între instituții, profesioniști și societatea civilă.

„Dar reforma nu se face prin ipocrizie! Nu există un singur om care poate face reformă. Reforma adevărată este rezultatul muncii unor echipe, al consultării cu profesioniștii, al dialogului cu societatea și al unor decizii asumate, bazate pe dovezi și pe impactul asupra oamenilor.”

Potrivit acestuia, în spațiul public există situații în care măsuri administrative sau financiare sunt prezentate drept reforme, fără a produce însă schimbări de fond.

În mesajul său, Alexandru Rogobete critică măsuri precum blocarea angajărilor în anumite domenii sau întârzierea plăților pentru proiectele de investiții.

„În România, vedem însă prea des cum termenul „reformă” este folosit pentru capital politic. Blocarea angajărilor în domenii critice precum sănătatea, educația sau apărarea este prezentată drept reformă. Neplata timp de luni de zile a constructorilor care ridică spitale, școli sau infrastructură este numită disciplină financiară și împachetată ca reformă. Tăieri făcute fără analize, investiții amânate, proiecte blocate și comunicare exclusiv prin campanii pe rețelele sociale sunt prezentate drept dovada unei schimbări profunde. Dar acestea nu reprezintă reformă!”

Deputatul explică și ce ar trebui să însemne, în opinia sa, o reformă autentică a statului.

„Reforma înseamnă să elimini risipa fără să distrugi capacitatea statului de a funcționa. Înseamnă să digitalizezi, să simplifici procedurile, să reduci birocrația, să investești inteligent și să măsori rezultatele. Înseamnă să construiești, nu doar să tai.”

Alexandru Rogobete apreciază că diferența dintre reformă și propagandă este dată de rezultatele obținute și nu de mesajele promovate în spațiul public.

„Propaganda are nevoie de cuvinte. Reforma are nevoie de rezultate.

Iar oamenii nu vor mai fi convinși de sloganuri, de videoclipuri atent regizate sau de mesaje repetate obsesiv.”

În finalul mesajului, deputatul PSD afirmă că măsurile prezentate drept reforme nu trebuie să afecteze nivelul de trai al populației și susține că adevărata schimbare este evaluată prin efectele pe care le produce.

„Reforma nu este sǎ lași oamenii fǎrǎ pâine pe masǎ!

Pentru că reforma nu este ceea ce spui. Reforma este ceea ce lași în urmă.”