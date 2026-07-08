Antifrauda primește competențe suplimentare. ANAF modifică verificările persoanelor fizice

ANAF a modificat procedura privind verificarea situației fiscale personale, prin introducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală în mecanismul de control al veniturilor persoanelor fizice. Schimbarea este prevăzută într-un ordin publicat în Monitorul Oficial și completează regulile aflate deja în vigoare. Noua măsură urmărește valorificarea mai rapidă a constatărilor privind veniturile a căror proveniență nu poate fi justificată cu documente. Impozitul de 70% nu este o taxă nouă, însă extinderea atribuțiilor poate influența modul în care sunt desfășurate verificările fiscale.

ANAF a modificat procedura privind verificarea situației fiscale personale, într-un context în care verificările asupra veniturilor persoanelor fizice reprezintă una dintre prioritățile administrației fiscale. Noua reglementare include Direcția Generală Antifraudă Fiscală printre structurile care au atribuții în această procedură.

Modificarea este prevăzută în Ordinul ANAF nr. 768/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 553 din 6 iulie 2026. Actul normativ completează Ordinul ANAF nr. 2.778/2020, care stabilește competența privind verificarea situației fiscale personale și activitățile preliminare acesteia.

În forma actualizată a ordinului, articolul 2 introduce în mod expres Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul aparatului propriu al ANAF printre structurile implicate în exercitarea acestor atribuții.

Până la această modificare, verificarea situației fiscale personale era realizată în principal de structurile specializate în controlul veniturilor persoanelor fizice și de serviciile de verificări fiscale din cadrul direcțiilor regionale. Prin noul ordin, Antifrauda este integrată oficial în acest mecanism de control.

Schimbarea permite inspectorilor antifraudă să valorifice mai rapid situațiile identificate în timpul controalelor, atunci când constată existența unor venituri sau sume de bani pentru care nu poate fi demonstrată proveniența. Potrivit documentelor ANAF care au stat la baza modificării, această extindere a competențelor urmărește accelerarea aplicării procedurilor fiscale în astfel de cazuri.

Pentru contribuabili, modificarea are implicații importante deoarece privește verificarea veniturilor fără sursă identificată și aplicarea regimului fiscal prevăzut deja de legislație.

Conform Codului de procedură fiscală, veniturile constatate de organele fiscale pentru care sursa nu poate fi identificată sunt impozitate cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere sunt stabilite, de asemenea, dobânzile și penalitățile aferente obligațiilor fiscale.

Acest regim nu înseamnă că orice sumă încasată într-un cont bancar sau orice transfer între persoane fizice este automat supus impozitării cu 70%. Situația apare atunci când, în cadrul verificării fiscale, contribuabilul nu poate demonstra proveniența banilor și traseul acestora prin documente justificative.

Procedura de verificare a situației fiscale personale presupune analizarea drepturilor și obligațiilor patrimoniale, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei verificate. ANAF precizează că verificarea se desfășoară cu participarea contribuabilului și poate avea o durată de cel mult 270 de zile de la data începerii acesteia.

Înainte de declanșarea verificării, persoana vizată trebuie notificată printr-un aviz scris. Documentul trebuie să cuprindă temeiul juridic, data începerii verificării, perioada analizată și solicitarea privind prezentarea informațiilor și documentelor necesare. Avizul se comunică cu cel puțin 15 zile înainte de începerea verificării.

În practică, documentele justificative devin esențiale pentru sumele provenite din împrumuturi între rude sau prieteni, donații, vânzări de bunuri, economii acumulate în timp, transferuri repetate între conturi, venituri obținute în străinătate ori bani utilizați pentru achiziții importante.

ANAF a transmis recent că, în unele controale, inspectorii au constatat lipsa trasabilității fondurilor declarate. Instituția a arătat că au existat situații în care persoanele indicate drept sursă a banilor nu dispuneau de resursele financiare necesare sau nu existau documente care să confirme proveniența și circuitul sumelor.

Datele publicate de ANAF arată că instituția a intensificat verificările asupra persoanelor fizice în cursul anului 2026.

Potrivit informațiilor oficiale, au fost transmise 313 notificări de conformare către persoane fizice identificate cu risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, inclusiv persoane fizice cu averi mari.

În primul trimestru din 2026, administrația fiscală a selectat pentru control documentar 170 de persoane fizice și alte 82 pentru verificarea situației fiscale personale.

În aceeași perioadă, ANAF a raportat finalizarea a 238 de acțiuni de control fiscal în această categorie, emiterea a 58 de decizii de impunere și constatarea unor venituri suplimentare de peste 86,8 milioane de lei. Valoarea creanțelor fiscale stabilite a depășit 94,4 milioane de lei.

Modificarea introdusă prin Ordinul nr. 768/2026 nu instituie un nou impozit, deoarece cota de 70% era deja prevăzută de legislație. Actul normativ extinde însă rolul Direcției Generale Antifraudă Fiscală în procedura prin care sunt verificate persoanele fizice și pot fi valorificate constatările privind veniturile cu sursă neidentificată.

În acest context, contribuabilii trebuie să păstreze documentele care pot demonstra proveniența banilor, precum contracte de împrumut, contracte de donație, acte privind vânzarea unor bunuri, extrase de cont, documente referitoare la venituri obținute în străinătate, declarații fiscale și orice alte înscrisuri care pot dovedi traseul fondurilor.

În lipsa unor astfel de dovezi, o sumă pe care contribuabilul o consideră justificată poate fi încadrată de ANAF drept venit cu sursă neidentificată, situație în care pot fi aplicate impozitul de 70%, precum și dobânzile și penalitățile prevăzute de lege.