Uniunea Europeană pregătește noi taxe. Aceste produse și servicii ar putea costa mai mult

Uniunea Europeană analizează introducerea unor noi surse de venit pentru viitorul buget comunitar, iar printre variantele discutate se află taxe aplicate biletelor de avion și produselor cu un conținut ridicat de zahăr. Discuțiile sunt în desfășurare la nivelul statelor membre, fără ca un proiect legislativ final să fi fost prezentat. Dacă măsurile vor obține sprijinul unanim al celor 27 de guverne, acestea ar putea avea un impact direct asupra prețurilor plătite de consumatori.

Uniunea Europeană caută noi resurse proprii pentru finanțarea bugetului comunitar, iar printre opțiunile aflate în analiză se numără introducerea unei taxe aplicate biletelor de avion și a unei contribuții legate de produsele cu un conținut ridicat de zahăr.

Potrivit informațiilor prezentate de Mediafax, reprezentanții statelor membre au început să evalueze aceste variante în cadrul discuțiilor privind viitorul sistem de finanțare al Uniunii Europene.

Tema se află pe agenda Comitetului Reprezentanților Permanenți ai statelor membre (Coreper), în condițiile în care Irlanda, care a preluat în luna iulie președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, are misiunea de a identifica până în această toamnă formule de finanțare capabile să obțină acordul tuturor celor 27 de state membre.

În această etapă, nu există un proiect legislativ final care să stabilească nivelul unei eventuale taxe aplicate biletelor de avion sau modalitatea concretă de calcul și de colectare a acesteia.

O eventuală contribuție europeană pentru transportul aerian ar putea fi transferată integral sau parțial în costul suportat de pasageri. De asemenea, nu a fost stabilit dacă vor exista excepții pentru zborurile interne, cursele către insule și regiuni izolate, călătoriile de afaceri sau pasagerii aflați în tranzit.

Printre variantele analizate se află atât o taxă unică pentru toate zborurile, cât și un sistem diferențiat, în funcție de distanța parcursă, clasa de călătorie sau nivelul estimat al emisiilor generate de fiecare cursă.

În paralel cu discuțiile privind transportul aerian, instituțiile europene analizează și posibilitatea introducerii unei contribuții legate de zahăr, însă nici în acest caz nu au fost stabilite regulile de aplicare.

Deocamdată, nu este clar dacă o astfel de taxă ar urma să vizeze zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultraprocesate sau cantitatea de zahăr adăugată în produsele alimentare.

În propunerea prezentată de Comisia Europeană în iulie 2025 au fost incluse cinci noi categorii de „resurse proprii”, care ar putea genera împreună aproximativ 44 de miliarde de euro anual pentru bugetul Uniunii Europene:

9,6 miliarde de euro dintr-o parte a veniturilor obținute prin sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii;

1,4 miliarde de euro din mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră;

aproximativ 15 miliarde de euro dintr-o contribuție calculată în funcție de deșeurile electronice care nu sunt colectate;

11,2 miliarde de euro din accizele aplicate produselor din tutun;

6,8 miliarde de euro din contribuțiile anuale plătite de companiile mari care operează pe piața europeană.

Parlamentul European consideră că viitorul sistem de finanțare ar trebui să asigure aproximativ 60 de miliarde de euro anual din noile surse de venit. În același timp, eurodeputații au avansat și alte variante, printre care taxe aplicate serviciilor digitale, jocurilor de noroc online și câștigurilor de capital rezultate din tranzacțiile cu criptoactive.

În acest context, taxele aplicate biletelor de avion și produselor cu zahăr sunt analizate ca soluții care ar putea completa sau chiar înlocui unele dintre mecanismele de finanțare existente, în cazul în care acestea nu vor beneficia de suficient sprijin din partea guvernelor statelor membre.