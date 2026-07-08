Ce pregătește noul CEO al Hidroelectrica pentru următoarele luni: miza uriașă pe care compania o are în față

Noul CEO al Hidroelectrica, Dan-Iulius Plaveti, numit în funcție la data de 10 iunie 2026, a prezentat principalele direcții pe care le va urmări în perioada mandatului său. Acesta a preluat conducerea companiei după o procedură de selecție marcată de tensiuni și după ratarea anterioră a unui jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cu o experiență de peste 25 de ani în sectorul energetic, inclusiv ca fost președinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și fost conducător al Complexului Energetic Oltenia, Plaveti ajunge la conducerea celei mai mari companii listate la Bursa de Valori București într-o perioadă în care ritmul investițiilor Hidroelectrica a fost criticat de reprezentanți ai Guvernului.

Mandatul noului director general este estimat să se desfășoare pe aproximativ 18 luni, până în noiembrie 2027. Planul prezentat de acesta are patru direcții principale: modernizarea activelor, diversificarea portofoliului energetic, digitalizarea operațiunilor și dezvoltarea resursei umane.

„Preluând conducerea Hidroelectrica, am în față o companie cu o forță reală: cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, prima companie listată la BVB după capitalizare bursieră și un furnizor care deservește astăzi peste 1,3 milioane de locuri de consum. Aceasta este baza de la care construim, nu punctul de sosire. Agenda este clară: finalizăm etapa 2023-2027, livrăm ce am asumat față de acționari și pregătim platforma strategică pentru ciclul 2028-2032”, a declarat pentru Economedia.

Una dintre principalele priorități ale noului management este creșterea performanței activelor de producție. Hidroelectrica operează un parc format din 188 de centrale și microhidrocentrale, iar modernizarea acestora este considerată o direcție esențială pentru dezvoltarea companiei.

Proiectele majore de retehnologizare vizate sunt cele de la CHE Vidraru, descris drept cel mai amplu proiect de acest tip din istoria recentă a companiei, și CHE Retezat. Potrivit obiectivelor incluse în Planul de Administrare, compania urmărește atingerea unui nivel de minimum 217 MW retehnologizați până la finalul mandatului actual.

Un alt obiectiv este reducerea dependenței de variațiile hidrologice, după rezultatele înregistrate în 2025. În acel an, producția Hidroelectrica a ajuns la un minim istoric de 11,85 TWh, iar compania a fost nevoită să cumpere 2,2 TWh de energie de pe piața angro, cu 175% mai mult față de anul anterior.

„Răspunsul structural este valorificarea sinergiilor dintre sursele regenerabile din portofoliu, hidro-eolian, hidro-solar, hidro-stocare baterii, eolian-stocare baterii, solar-stocare baterii, pentru a obține o predictibilitate crescută a producției, a reduce costurile cu dezechilibrele și a genera venituri suplimentare prin administrarea activelor energetice integrate în Centrale Electrice Virtuale. Până la finalul mandatului, ne propunem să reducem structural dependența de variabilitatea hidrologică, prin creșterea ponderii capacităților non-hidro în portofoliu și consolidarea rezilienței pe termen lung a modelului de business”, a punctat Dan-Iulius Plaveti.

Transformarea digitală reprezintă o altă componentă a planului anunțat de noul CEO. Compania a făcut deja pași în această direcție în 2025, prin migrarea sistemului SAP în cloud, utilizarea dronelor pentru inspecția activelor și lansarea unui proiect-pilot Digital Twin pentru o centrală hidroelectrică.

Soluția Digital Twin are rolul de a permite simularea unor scenarii de operare folosind algoritmi de inteligență artificială și machine learning. Plaveti a indicat că investițiile vor continua în sisteme SCADA de nouă generație și în securitate cibernetică.

În paralel, Hidroelectrica intenționează să dezvolte programe de pregătire profesională pentru angajați, în colaborare cu universități tehnice. Domeniile vizate includ competențe precum managementul proiectelor, tranzacționarea energiei și criteriile ESG.

Compania urmărește și operaționalizarea unui Centru de inovare și sănătate a activelor, unde specialiștii interni, cercetătorii și reprezentanții mediului academic să colaboreze.

„O companie de talia Hidroelectrica se construiește cu specialiști, nu cu structuri organizatorice. Asigurarea și dezvoltarea personalului calificat rămâne o prioritate absolută, în contextul unui sector energetic aflat în transformare accelerată și al unei piețe a muncii puternic concurențiale”, a explicat Plaveti.

Segmentul de furnizare este indicat de noul CEO drept un pilon important al strategiei companiei. În 2025, cantitatea de energie furnizată clienților finali a crescut cu 34% față de anul precedent, ajungând la 7,5 TWh, cel mai ridicat nivel înregistrat de companie.

Numărul locurilor de consum din portofoliul de clienți a depășit 1,16 milioane, aproape dublu față de anul anterior, iar cota de piață pe segmentul concurențial a ajuns la 19,22% în martie 2026, comparativ cu 18,62% în decembrie 2025. Compania a raportat și o creștere accelerată a numărului de prosumatori.

Plaveti a precizat că dezvoltarea furnizării va fi bazată pe menținerea unor marje sustenabile, controlul riscului de credit și introducerea unor produse precum contractele cu garanție de origine verde sau acordurile PPA pentru clienții corporativi cu obiective ESG.

„Creșterea nu va fi urmărită cu orice preț, o vom construi pe marje sustenabile, pe managementul atent al riscului de credit și pe produse diferențiate: contracte cu garanție de origine 100% verde, PPA pentru consumatori corporativi cu obiective ESG și soluții adaptate prosumatorilor și mobilității electrice. Furnizarea este, în fond, cea mai bună acoperire naturală față de variabilitatea hidrologică: ne permite să menținem predictibilitatea veniturilor într-un an cu producție scăzută, prin echilibrarea inteligentă a portofoliului de clienți și prin achiziții structurate pe piața angro”, a mai transmis noul șef.

Stocarea energiei reprezintă o altă prioritate de investiții anunțată de noua conducere. Planul companiei include proiecte integrate în amenajările hidroenergetice și în parcurile regenerabile existente, cu investiții estimate la peste 500 de milioane de euro.