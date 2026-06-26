Electrica obține aproape 4,9 milioane de lei din fonduri europene. Compania construiește o nouă capacitate de stocare a energiei în Vrancea

Electrica continuă investițiile în infrastructura energetică și atrage o nouă finanțare europeană prin Fondul pentru Modernizare. Compania va construi o capacitate de stocare a energiei electrice în baterii în județul Vrancea, proiect care beneficiază de aproape 4,9 milioane de lei fonduri nerambursabile.

Electrica a anunțat, printr-un comunicat transmis Bursei de Valori București (BVB), că a atras aproximativ 4,9 milioane de lei din Fondul pentru Modernizare pentru proiectul „Construirea unei capacități de stocare energie electrică în baterii, instalații aferente, posturi de transformare, rețele electrice interne, instalația de racordare, împrejmuire și drumuri de acces pentru CEF Vulturu”.

Investiția va fi realizată în comuna Vulturu, județul Vrancea, în cadrul Programului-cheie 1 al Fondului pentru Modernizare, dedicat dezvoltării surselor regenerabile și capacităților de stocare a energiei electrice.

Noua instalație va avea o capacitate de stocare de aproximativ 22 MWh. Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 25,3 milioane de lei, fără TVA, din care aproape 4,9 milioane de lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă.

Proiectul include construirea sistemului de stocare în baterii, realizarea instalațiilor aferente, a posturilor de transformare, rețelelor electrice interne, instalației de racordare la sistemul energetic, precum și amenajarea drumurilor de acces și a împrejmuirilor necesare.

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, a declarat că obținerea finanțării demonstrează capacitatea companiei de a transforma fondurile europene în investiții concrete pentru modernizarea infrastructurii energetice.

Potrivit acestuia, dezvoltarea capacităților de stocare reprezintă un element important al strategiei de dezvoltare a companiei, deoarece permite integrarea mai eficientă a producției din surse regenerabile, crește flexibilitatea sistemului energetic și contribuie la consolidarea securității alimentării cu energie.

Acesta a subliniat că Electrica intenționează să utilizeze în continuare instrumentele de finanțare europene pentru dezvoltarea unui portofoliu de investiții cu efecte pe termen lung atât pentru companie și acționari, cât și pentru sistemul energetic național.

„Atragerea acestei finanţări confirmă capacitatea Electrica de a transformă oportunităţile de finanţare europeană în investiţii concrete care accelerează modernizarea infrastructurii energetice. Dezvoltarea capacităţilor de stocare reprezintă un element esenţial al strategiei noastre de creştere, deoarece contribuie la integrarea eficientă a producţiei din surse regenerabile, creşte flexibilitatea sistemului energetic şi consolidează securitatea alimentării cu energie. Continuăm să valorificăm instrumentele europene disponibile pentru a susţine un portofoliu de investiţii cu impact pe termen lung, în beneficiul companiei, al acţionarilor şi al sistemului energetic din România”, a declarat directorul general al Electrica.

Proiectul de la Vulturu este al treilea pentru care Electrica obține finanțare europeană destinată producției și stocării energiei electrice.

Anterior, în octombrie 2023, compania a obținut fonduri pentru proiectul fotovoltaic Satu Mare 2, dezvoltat prin filiala Sunwind Energy SRL. Parcul are o capacitate instalată de aproximativ 27 MWp și a fost deja finalizat.

De asemenea, Electrica dezvoltă proiectul BESS Fântânele, care va avea o capacitate de stocare de 69,93 MWh și este programat să fie finalizat în cursul acestui an.

Fondul pentru Modernizare este unul dintre principalele instrumente financiare ale Uniunii Europene destinate sprijinirii investițiilor în sectorul energetic.

Prin acest program sunt finanțate proiecte care contribuie la dezvoltarea surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice, modernizarea infrastructurii și accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.