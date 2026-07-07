Consiliul Concurenței a demarat analiza unei tranzacții importante din sectorul energetic, prin care Premier Energy PLC urmărește preluarea Evryo Power S.A. și a Felix Distribution Holdings S.R.L., compania care controlează Distribuție Energie Oltenia. Operațiunea urmează să fie evaluată în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Premier Energy PLC intenţionează să preia Evryo Power S.A. şi Felix Distribution Holdings S.R.L., care deţine Distribuţie Energie Oltenia S.A.

Premier Energy activează în România prin intermediul mai multor companii de producere a energiei electrice din surse regenerabile, precum şi companii prezente pe piaţa distribuţiei de gaze naturale şi de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale.

Evryo Power S.A. furnizează servicii operaţionale specializate şi asigură funcţionarea eficientă a platformei de distribuţie prin diverse funcţii operaţionale, comerciale şi administrative. Felix Distribution Holdings S.R.L. este o societate de tip holding. Distribuţie Energie Oltenia S.A. este o companie ce exploatează o reţea reglementată de distribuţie a energiei electrice în sud-vestul României, acoperind şapte judeţe – Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj, Argeş şi Teleorman.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei, această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Premier Energy PLC este una dintre companiile energetice cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est, operând ca un grup integrat pe verticală. Fondată în 2012 și cu sediul în Cipru, compania este controlată în principal de fondul de investiții ceh EMMA Capital și a devenit un jucător important în procesul de tranziție energetică din regiune.

Grupul își desfășoară activitatea în principal în România și Republica Moldova, unde deservește peste 2,3 milioane de clienți casnici și non-casnici. Dezvoltarea companiei s-a bazat pe o strategie susținută de achiziții, care i-a consolidat poziția pe piețele de distribuție și furnizare a energiei.

În România, Premier Energy este al treilea cel mai mare distribuitor și furnizor de gaze naturale, după Engie și E.ON. Totodată, compania și-a extins semnificativ prezența pe piața energiei electrice printr-o serie de achiziții succesive, inclusiv preluarea furnizorului CEZ Vânzare în 2024.

Evryo Power S.A., cunoscută anterior sub denumirea de CEZ România S.A., este o companie cu un rol esențial în structura Grupului Evryo și pe piața de energie din România. Cu sediul central în București, societatea asigură managementul, integrarea și suportul operațional pentru activitățile desfășurate în cadrul grupului.

Deși denumirea sa poate sugera activități de producție a energiei, Evryo Power S.A. are în prezent un rol strategic și administrativ. Compania furnizează servicii integrate de management și servicii operaționale specializate, inclusiv în domeniile comercial, al resurselor umane și al administrației, care susțin funcționarea eficientă a companiilor din grup.

Totodată, Evryo Power reprezintă centrul administrativ de coordonare pentru Distribuție Energie Oltenia (DEO), compania care operează a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România. DEO administrează aproximativ 80.000 de kilometri de rețea și asigură distribuția energiei electrice pentru circa 1,5 milioane de clienți din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, Gorj, Argeș și Teleorman.

Felix Distribution Holdings S.R.L. este o societate de tip holding, înființată în anul 2020 și cu sediul în București. Compania nu desfășoară activități operaționale și nu prestează servicii către public, având rolul exclusiv de a administra participații în companii din sectorul energetic.

Importanța Felix Distribution Holdings derivă din activul pe care îl deține în portofoliu, fiind unicul acționar al Distribuție Energie Oltenia S.A. (DEO). Prin această participație, holdingul controlează a treia cea mai mare rețea reglementată de distribuție a energiei electrice din România.

Rețeaua operată de DEO reprezintă o infrastructură energetică strategică, care deservește șapte județe din sud-vestul țării: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, Gorj, Argeș și Teleorman.