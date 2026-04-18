Rețeaua este cumpărată de la fondurile administrate de grupul australian Macquarie Asset Management, valoarea tranzacției ridicându-se la aproximativ 700 de milioane de euro (825 de milioane de dolari).

Această vânzare marchează ieșirea fondului australian de investiții din acționariatul rețelei de distribuție românești. Istoricul activului este unul complex: până în urmă cu câțiva ani, DEO a făcut parte din gigantul energetic ceh CEZ Group.

În perioada 2020-2021, odată cu decizia CEZ de a se retrage parțial din România, Macquarie a cumpărat principalele active ale acestora (inclusiv rețeaua DEO și parcul eolian Fântânele-Cogealac) într-o tranzacție evaluată la acea vreme la circa 1 miliard de euro. Vânzarea actuală a distribuției reprezintă ciclul clasic al unui fond de investiții: achiziție, optimizare și vânzare (exit) cu profit.

De cealaltă parte a tranzacției, Premier Energy, controlat de holdingul ceh de investiții Emma Capital (fondat de omul de afaceri Jiří Šmejc), își confirmă statutul de investitor extrem de ambițios pe piața locală.

Grupul s-a extins masiv în România în ultimii ani: a pornit ca un distribuitor și furnizor major de gaze naturale, a investit puternic în producția de energie regenerabilă (eolian și solar) și a preluat recent fosta divizie de furnizare a cehilor, CEZ Vânzare.

Prin adăugarea rețelei de distribuție din Oltenia, Premier Energy devine un conglomerat energetic complet integrat (producție, distribuție și furnizare), capabil să concureze de la egal la egal cu coloșii tradiționali ai pieței, precum Electrica, E.ON sau PPC (fostul Enel).

Distribuție Energie Oltenia este un operator cu o importanță strategică uriașă pentru Sistemul Energetic Național. Compania gestionează zeci de mii de kilometri de rețea electrică și deține monopolul natural în șapte județe din sudul țării: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea, asigurând alimentarea cu energie pentru aproximativ 1,5 milioane de clienți.

Pentru consumatorul final, schimbarea acționariatului nu va aduce modificări imediate pe facturile de curent, deoarece tarifele de distribuție rămân strict reglementate de statul român prin Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Miza reală a preluării pică acum pe umerii noului proprietar, care va fi direct responsabil pentru continuarea și accelerarea investițiilor critice în modernizarea și digitalizarea infrastructurii din regiune.