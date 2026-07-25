Românii care produc energie trebuie să fie atenți la facturi. Se schimbă mecanismul de compensare

Legea care modifică și completează Legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost publicată joi în Monitorul Oficial, aducând o serie de schimbări importante pentru prosumatori, facturi și pentru mecanismul de compensare a energiei electrice. Noile prevederi urmăresc clarificarea cadrului legal și fiscal privind producția de energie din surse regenerabile și sunt corelate cu obiectivele asumate de România privind creșterea ponderii energiei regenerabile până în anul 2030, prevăzute în Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice.

Noua abordare este introdusă prin Legea nr. 160/2026 pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, care intră în vigoare începând cu data de 26 iulie. Actul normativ extinde drepturile prosumatorilor, definiți ca fiind clienții finali care produc energie electrică din surse regenerabile în spațiul propriu.

Potrivit noilor reguli, prosumatorii își păstrează dreptul de a stoca și de a vinde energia electrică produsă sau stocată. În plus, legea introduce posibilitatea compensării cantitative sau, după caz, a regularizării financiare a excedentului de energie electrică produs și livrat la un loc de producere și consum cu energia electrică preluată din rețea la alte locuri de consum ori la alte locuri de producere și consum aflate în proprietatea aceluiași prosumator.

Acest mecanism de compensare pentru mai multe locații poate fi utilizat doar dacă sunt îndeplinite simultan două condiții. Toate locurile de consum și producere trebuie să fie deservite de același furnizor de energie electrică și să fie racordate la rețeaua aceluiași operator de distribuție. De asemenea, producerea energiei electrice nu trebuie să reprezinte activitatea comercială sau profesională principală a prosumatorului.

Legea introduce și o definiție clară a compensării cantitative, aplicabilă prosumatorilor care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu o putere instalată de cel mult 200 kW pentru fiecare loc de consum. În acest caz, furnizorul va factura lunar energia electrică consumată din rețea înmulțită cu prețul energiei active prevăzut în contract, la care se adaugă tarifele și taxele stabilite prin lege.

În același timp, energia electrică produsă și livrată în rețea va fi facturată folosind același preț al energiei active din contract, însă fără aplicarea taxelor și tarifelor. Același principiu se aplică și cantității de energie livrate în exces, care va fi facturată la prețul energiei active, fără taxe și tarife.

Un element important al noii legislații este stabilirea unui termen-limită pentru aplicarea compensării cantitative. Prosumatorii care dețin instalații cu o putere instalată de până la 200 kW vor beneficia de acest mecanism doar până la data de 31 decembrie 2030.

După această dată, mecanismul de net metering, prin care surplusul de energie livrat în rețea era compensat la prețul energiei active din contract, fără tarife și taxe, nu va mai fi disponibil pentru prosumatorii din această categorie. În schimb, aceștia vor putea trece la un sistem de vânzare directă a energiei către furnizor, în baza prețului mediu al pieței angro, similar prosumatorilor care dețin instalații de capacitate mai mare.

Noile prevederi aduc modificări și pentru autoritățile și instituțiile publice care dețin capacități de producere a energiei din surse regenerabile realizate integral sau parțial din fonduri publice. Acestea vor putea solicita furnizorilor serviciul de regularizare financiară între energia livrată în rețea și energia consumată.

Totodată, furnizorii vor avea obligația de a efectua regularizarea financiară și pentru prosumatorii, persoane fizice, persoane juridice sau instituții publice, care dețin instalații cu puteri cuprinse între 200 kW și 400 kW, dacă aceștia solicită acest serviciu.

Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) trebuie să actualizeze Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse de prosumatori, aprobată prin Ordinul nr. 15/2022. Termenul stabilit pentru această actualizare este 24 septembrie.

Totodată, legea prevede că mecanismul de compensare cantitativă se va aplica și contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice din surse regenerabile încheiate între furnizori și prosumatori care se aflau deja în derulare la data de 26 iulie.