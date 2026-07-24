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PMI-ul zonei euro a urcat la 51,9 puncte în luna iulie, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni

PMI-ul zonei euro a urcat la 51,9 puncte în luna iulie, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni

SURSA FOTO: Dreamstime - euro

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Publicat de Horea Georgiana-Natalia la 24 iulie 2026, 23:28
Din cuprinsul articolului

Activitatea economică din zona euro a revenit pe creștere în luna iulie, după patru luni de stagnare. Indicele PMI a urcat la 51,9 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Redresarea a fost susținută de creșterea comenzilor noi, a producției, a serviciilor și a numărului de angajați.

PMI-ul zonei euro a urcat la 51,9 puncte în luna iulie, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni

Activitatea economică din zona euro a revenit pe creștere în iulie, pentru prima dată în ultimele patru luni, susținută de redresarea comenzilor noi, potrivit unui sondaj realizat de S&P Global și publicat vineri, 24 iulie.

Indicele Purchasing Managers’ Index (PMI), care măsoară activitatea economică din zona euro, a urcat la 51,9 puncte în iulie, de la 50 de puncte în luna precedentă, depășind pragul de 50 de puncte care separă expansiunea de contracția economiei. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele cinci luni.

Henry Chambers, analist financiar la Capital Economics, a apreciat că evoluția PMI indică o redresare a activității economice în zona euro și o diminuare a presiunilor inflaționiste. Totuși, Chambers a avertizat că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la energie ar putea face ca aceste îmbunătățiri să fie doar temporare.

„Creşterea PMI sugerează redresarea activităţii economice în zona euro şi atenuarea presiunilor inflaţioniste. Dar ţinând cont de escaladarea războiului din Orientul Mijlociu şi avansului preţurilor energiei, unele îmbunătăţiri ar putea fi de scurtă durată”, a indicat Chambers.

Comenzile noi au crescut pentru prima dată din februarie, înregistrând cel mai rapid ritm de avans din aprilie 2023.

Redresarea a fost susținută atât de sectorul industrial, cât și de cel al serviciilor. Indicele serviciilor a urcat la 51,6 puncte în iulie, de la 49,4 puncte în luna precedentă, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. În același timp, indicele producției a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimele 52 de luni.

În Germania, cea mai mare economie a Europei, activitatea economică a revenit pe creștere în iulie, în timp ce în Franța declinul din sectorul serviciilor s-a temperat. Restul statelor din zona euro au înregistrat cel mai puternic ritm de creștere din ultimele opt luni.

În afara Uniunii Europene, și activitatea economică din Marea Britanie a revenit pe creștere în iulie, pentru prima dată în ultimele trei luni, oferind un semnal încurajator pentru noul premier Andy Burnham.

Numărul angajaților din zona euro a crescut după opt luni de concedieri. Economia dă semne de redresare

Și piața muncii din zona euro a dat semne de îmbunătățire în luna iulie, numărul angajaților crescând după opt luni consecutive de concedieri.

În primul trimestru din 2026, economia zonei euro s-a contractat cu 0,2%, pe fondul efectelor războiului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, datele PMI aferente lunii iulie indică o revenire a activității economice în a doua jumătate a anului, deși perspectivele rămân marcate de riscuri ridicate.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Horea Georgiana-Natalia

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.

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