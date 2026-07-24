Doar 43% dintre fermele din UE au acces la internet. România este printre statele cu cea mai redusă utilizare a agriculturii de precizie

În timp ce unele state europene folosesc deja pe scară largă internetul și tehnologiile digitale în agricultură, altele sunt încă la începutul transformării digitale. Noile date arată diferențe importante între țările UE. România se află printre statele cu cea mai redusă utilizare a tehnologiilor agricole de precizie.

În 2023, aproximativ 43% dintre fermele din Uniunea Europeană aveau acces la internet. Cele mai ridicate rate de conectare au fost înregistrate în state din nordul și centrul Europei, precum Danemarca, Germania, Slovacia, Letonia, Cehia și Austria, unde peste 90% dintre exploatațiile agricole beneficiau de acces la internet.

Digitalizarea agriculturii rămâne însă inegală la nivelul UE. Aproximativ 11% dintre ferme utilizau sisteme informatice de gestionare a fermelor, adică platforme digitale dedicate administrării activităților agricole. Franța s-a remarcat prin cea mai ridicată rată de adoptare, de aproximativ 60%. În schimb, utilizarea roboților agricoli, capabili să funcționeze autonom fără intervenție umană directă, a fost redusă, fiind întâlnită în doar aproximativ 7% dintre ferme.

În același an, circa 18% dintre exploatațiile agricole care dețineau suprafață agricolă utilizată (SAU) au implementat cel puțin o tehnologie sau practică de agricultură de precizie. Printre acestea se numără utilizarea roboților pentru aplicarea produselor de protecție a plantelor, pulverizarea în bandă, tehnologiile cu rată variabilă, monitorizarea de precizie a culturilor și analiza solului pe baza datelor furnizate de senzori, sateliți sau sisteme GPS. Deși reprezintă mai puțin de o cincime din totalul fermelor, aceste exploatații administrau aproximativ 44% din suprafața agricolă utilizată a Uniunii Europene.

Există diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește ponderea suprafeței agricole gestionate de ferme care folosesc tehnologii de agricultură de precizie. Luxemburg, Finlanda și Estonia au înregistrat cele mai ridicate valori, de peste 75% din SAU. La polul opus s-au situat Cipru, cu aproximativ 1%, precum și Grecia și România, unde ponderea s-a situat între 10% și 15%.

În 2025, efectivele de animale din Uniunea Europeană au continuat să se reducă. La nivelul UE erau înregistrate 131,5 milioane de porci, 71,6 milioane de bovine, 55,3 milioane de ovine și 10,2 milioane de caprine. Comparativ cu anul precedent, toate categoriile de animale au înregistrat scăderi.

Efectivele de porcine s-au diminuat cu 0,5%, cele de bovine cu 0,4%, cele de ovine cu 2,2%, iar cele de caprine cu 2,5% față de 2024, potrivit Eurostat.

Reducerea numărului de animale face parte dintr-o tendință descendentă observată în ultimul deceniu. Comparativ cu 2015, în 2025 numărul porcinelor din Uniunea Europeană era mai mic cu 8,9%, efectivele de bovine au scăzut cu 9,7%, cele de ovine cu 12,2%, iar cele de caprine cu 17,5%, ceea ce evidențiază o diminuare constantă a șeptelului la nivel european.