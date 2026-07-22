Veste bună pentru fermieri! Peste 30.000 de tone de îngrășăminte ajung în România. Primul transport sosește în luna august

SEEFCO pregătește un nou transport de îngrășăminte pentru campania agricolă de toamnă, după ce nava „New Born” a plecat din Maroc către România. La bord se află peste 30.000 de tone de îngrășăminte complexe produse de OCP Group Maroc, unul dintre cei mai importanți producători mondiali din domeniu. Transportul este așteptat în Portul Constanța în jurul datei de 1 august, iar produsele vor fi distribuite fermierilor prin rețeaua națională și regională de parteneri ai companiei. Reprezentanții SEEFCO afirmă că stocurile sunt destinate culturilor de rapiță și grâu din această toamnă.

Transportul pregătit de SEEFCO include peste 30.000 de tone de produse complexe provenite de la OCP Group Maroc. Nava „New Born” a plecat din Maroc în 20 iulie și este programată să sosească în Portul Constanța la începutul lunii august, după care marfa va fi livrată către fermele din întreaga țară prin intermediul distribuitorilor companiei.

Potrivit SEEFCO, importul face parte din strategia de aprovizionare pentru campania agricolă de toamnă, astfel încât fermierii să dispună de produsele necesare în perioada optimă pentru înființarea culturilor de rapiță și grâu.

„SEEFCO asigură fermele din România cu un lot proaspăt de îngrășăminte complexe, printre care și DAP, origine Maroc! Partenerii noștri, distribuitorii naționali și regionali, sunt pregătiți să răspundă cerințelor din teren și să livreze către fermieri. Vaporul ”New Born” a ridicat ancora din Maroc cu destinația Constanța, România! Echipajul este în drum spre țara noastră având la bord peste 30.000 de tone de îngrășăminte complexe de la renumitul producător de stat OCP Group Maroc. Astfel ne asigurăm că fermierii au la timp îngrășămintele necesare pentru noile culturi de rapiță și grâu”, a informat compania.

SEEFCO precizează că fiecare lot comercializat este însoțit de documentația originală emisă de producător, pentru a certifica atât calitatea produselor, cât și conformitatea acestora cu cerințele europene, informează agrointel.ro.

Documentația include fișa de securitate, certificatul de analiză în original, certificatul de conformitate cu normele Uniunii Europene și notificarea de etichetare, care conține numărul lotului, data producției și celelalte elemente necesare pentru identificarea produsului. Compania susține că aceste documente asigură trasabilitatea completă a fiecărui lot livrat fermierilor și distribuitorilor.

Compania afirmă că primul vas reprezintă doar începutul aprovizionării pentru sezonul agricol de toamnă. Obiectivul este ca fermierii să poată achiziționa produsele necesare fără întârzieri, prin intermediul partenerilor comerciali din întreaga țară.

În acest context, Dragoș Ivan, manager comercial SEEFCO, a explicat că societatea mizează pe produse cu un conținut ridicat de substanță activă, o solubilitate ridicată a fosforului și o trasabilitate completă, susținând că documentele originale care însoțesc fiecare lot reprezintă un element de diferențiere pe piață.

„Aducem îngrășăminte bogate în substanță activă cu o solubilitate foarte bună a fosforului în apă de peste 90% și cu o trasabilitate foarte bună. Suntem, cred că, singura companie care oferim patru seturi de documente în original certificat de analiză în original de la fabrică, fișă de securitate, certificat de conformitate în UE și labelling notice (document de etichetare n.r) cu elemente de trasabilitate, număr de lot, când s-a produs îngrășământul și când a ajuns în România. Primul vas, pentru că o să avem mai multe vapoare, unul dintre ele ajunge la 1 august, se numește Newborn, are peste 30.000 de tone de îngrășăminte complexe la bord care vin din Maroc de la renumitul producător de îngrășăminte global OCP Group Maroc. Este o firmă de stat care furnizează la nivel global în jur de 17 milioane de tone anual de produse finite. Nu în ultimul rând vreau să specific că îngrășămintele noastre sunt disponibile la partenerii noștri distribuitori naționali și regionali. Ei sunt alături de fermieri cu îngrășămintele noastre și pot furniza în timpul necesarul pe care și-l doresc”, a mai arătat Dragoș Ivan, manager comercial SEEFCO.

Piața de îngrășăminte traversează o schimbare de comportament în rândul fermierilor, care aleg tot mai des produse cu un conținut ridicat de elemente nutritive pentru a reduce cantitățile aplicate la hectar și pentru a eficientiza costurile de fertilizare.

Potrivit reprezentantului SEEFCO, această orientare este determinată atât de noile tehnologii agricole, cât și de experiența acumulată în anii marcați de secetă, când investițiile în fertilizare au continuat să producă efecte în sezoanele favorabile.

„Noi ca și furnizori de îngrășăminte pe piața din România și din țările de sud-est, dar în special în România, vedem o conștientizare a fermierilor că au nevoie de îngrășăminte cu aport de substanță activă concentrată. Pe fondul tehnologiilor noi s-a văzut clar că își doresc să reducă dozele de substanță aplicată la hectar, dar cu un aport concentrat în elemente nutritive. Au conștientizat astfel că ei câștigă timp la semănat sau în vegetație când aplică îngrășământul, aplicând o substanță activă mult mai concentrată, dar în doze mai mici brute. Au mai conștientizat că, de fapt, cele mai scumpe îngrășăminte clasice sunt cele mai ieftine datorită substanței active concentrate. Au mai conștientizat că îngrășămintele, spre exemplu, sunt o investiție. În anii dificili cu secete, îngrășământul nu s-a pierdut. A rămas acolo având un aport fantastic în anii buni din punct de vedere al precipitațiilor și în anii respectivi încetând fertilizarea pe fondul lipsei de capital. Au mai conștientizat că au cam golit rezervele din sol pe fondul aplicării a mai puține de îngrășăminte”, a spus Dragoș Ivan pentru Agrointel.ro.

Managerul comercial al companiei afirmă că această tendință este vizibilă și pe segmentul fertilizanților pe bază de azot, unde cererea pentru produsele cu o concentrație mai mare de elemente nutritive a crescut în ultimii ani. În același timp, fermierii revin și la utilizarea unor produse bogate în fosfor, pe care le consideră mai eficiente din perspectiva raportului dintre cantitatea de substanță activă și costul de achiziție.