Veste bună pentru fermieri! Peste 30.000 de tone de îngrășăminte ajung în România. Primul transport sosește în luna august
SURSA FOTO: Dreamstime - Îngrășăminte, fermieri
SEEFCO pregătește un nou transport de îngrășăminte pentru campania agricolă de toamnă, după ce nava „New Born” a plecat din Maroc către România. La bord se află peste 30.000 de tone de îngrășăminte complexe produse de OCP Group Maroc, unul dintre cei mai importanți producători mondiali din domeniu. Transportul este așteptat în Portul Constanța în jurul datei de 1 august, iar produsele vor fi distribuite fermierilor prin rețeaua națională și regională de parteneri ai companiei. Reprezentanții SEEFCO afirmă că stocurile sunt destinate culturilor de rapiță și grâu din această toamnă.
Transportul de îngrășăminte va ajunge în Portul Constanța, iar distribuția către fermieri începe în luna august
Transportul pregătit de SEEFCO include peste 30.000 de tone de produse complexe provenite de la OCP Group Maroc. Nava „New Born” a plecat din Maroc în 20 iulie și este programată să sosească în Portul Constanța la începutul lunii august, după care marfa va fi livrată către fermele din întreaga țară prin intermediul distribuitorilor companiei.
Potrivit SEEFCO, importul face parte din strategia de aprovizionare pentru campania agricolă de toamnă, astfel încât fermierii să dispună de produsele necesare în perioada optimă pentru înființarea culturilor de rapiță și grâu.
„SEEFCO asigură fermele din România cu un lot proaspăt de îngrășăminte complexe, printre care și DAP, origine Maroc! Partenerii noștri, distribuitorii naționali și regionali, sunt pregătiți să răspundă cerințelor din teren și să livreze către fermieri. Vaporul ”New Born” a ridicat ancora din Maroc cu destinația Constanța, România!
Echipajul este în drum spre țara noastră având la bord peste 30.000 de tone de îngrășăminte complexe de la renumitul producător de stat OCP Group Maroc. Astfel ne asigurăm că fermierii au la timp îngrășămintele necesare pentru noile culturi de rapiță și grâu”, a informat compania.
SEEFCO precizează că fiecare lot comercializat este însoțit de documentația originală emisă de producător, pentru a certifica atât calitatea produselor, cât și conformitatea acestora cu cerințele europene, informează agrointel.ro.
Documentația include fișa de securitate, certificatul de analiză în original, certificatul de conformitate cu normele Uniunii Europene și notificarea de etichetare, care conține numărul lotului, data producției și celelalte elemente necesare pentru identificarea produsului. Compania susține că aceste documente asigură trasabilitatea completă a fiecărui lot livrat fermierilor și distribuitorilor.
SEEFCO anunță că pregătește mai multe transporturi pentru campania de rapiță și grâu
Compania afirmă că primul vas reprezintă doar începutul aprovizionării pentru sezonul agricol de toamnă. Obiectivul este ca fermierii să poată achiziționa produsele necesare fără întârzieri, prin intermediul partenerilor comerciali din întreaga țară.
În acest context, Dragoș Ivan, manager comercial SEEFCO, a explicat că societatea mizează pe produse cu un conținut ridicat de substanță activă, o solubilitate ridicată a fosforului și o trasabilitate completă, susținând că documentele originale care însoțesc fiecare lot reprezintă un element de diferențiere pe piață.
„Aducem îngrășăminte bogate în substanță activă cu o solubilitate foarte bună a fosforului în apă de peste 90% și cu o trasabilitate foarte bună. Suntem, cred că, singura companie care oferim patru seturi de documente în original certificat de analiză în original de la fabrică, fișă de securitate, certificat de conformitate în UE și labelling notice (document de etichetare n.r) cu elemente de trasabilitate, număr de lot, când s-a produs îngrășământul și când a ajuns în România.
Primul vas, pentru că o să avem mai multe vapoare, unul dintre ele ajunge la 1 august, se numește Newborn, are peste 30.000 de tone de îngrășăminte complexe la bord care vin din Maroc de la renumitul producător de îngrășăminte global OCP Group Maroc. Este o firmă de stat care furnizează la nivel global în jur de 17 milioane de tone anual de produse finite. Nu în ultimul rând vreau să specific că îngrășămintele noastre sunt disponibile la partenerii noștri distribuitori naționali și regionali.
Ei sunt alături de fermieri cu îngrășămintele noastre și pot furniza în timpul necesarul pe care și-l doresc”, a mai arătat Dragoș Ivan, manager comercial SEEFCO.
Fermierii se orientează către îngrășăminte cu o concentrație mai mare de substanță activă
Piața de îngrășăminte traversează o schimbare de comportament în rândul fermierilor, care aleg tot mai des produse cu un conținut ridicat de elemente nutritive pentru a reduce cantitățile aplicate la hectar și pentru a eficientiza costurile de fertilizare.
Potrivit reprezentantului SEEFCO, această orientare este determinată atât de noile tehnologii agricole, cât și de experiența acumulată în anii marcați de secetă, când investițiile în fertilizare au continuat să producă efecte în sezoanele favorabile.
„Noi ca și furnizori de îngrășăminte pe piața din România și din țările de sud-est, dar în special în România, vedem o conștientizare a fermierilor că au nevoie de îngrășăminte cu aport de substanță activă concentrată. Pe fondul tehnologiilor noi s-a văzut clar că își doresc să reducă dozele de substanță aplicată la hectar, dar cu un aport concentrat în elemente nutritive. Au conștientizat astfel că ei câștigă timp la semănat sau în vegetație când aplică îngrășământul, aplicând o substanță activă mult mai concentrată, dar în doze mai mici brute.
Au mai conștientizat că, de fapt, cele mai scumpe îngrășăminte clasice sunt cele mai ieftine datorită substanței active concentrate. Au mai conștientizat că îngrășămintele, spre exemplu, sunt o investiție. În anii dificili cu secete, îngrășământul nu s-a pierdut. A rămas acolo având un aport fantastic în anii buni din punct de vedere al precipitațiilor și în anii respectivi încetând fertilizarea pe fondul lipsei de capital. Au mai conștientizat că au cam golit rezervele din sol pe fondul aplicării a mai puține de îngrășăminte”, a spus Dragoș Ivan pentru Agrointel.ro.
Managerul comercial al companiei afirmă că această tendință este vizibilă și pe segmentul fertilizanților pe bază de azot, unde cererea pentru produsele cu o concentrație mai mare de elemente nutritive a crescut în ultimii ani. În același timp, fermierii revin și la utilizarea unor produse bogate în fosfor, pe care le consideră mai eficiente din perspectiva raportului dintre cantitatea de substanță activă și costul de achiziție.
„Dacă vorbim de cererea de îngrășăminte, vedem tendința clară de creșterea volumelor la îngrășăminte bogate în elemente nutritive. Vedem acest lucru, spre exemplu, la azotoase. Cererea de uree a crescut foarte mult în ultimii ani și a scăzut cererea de azotat de amoniu și nitrocalcar. Ureea având 46% azot, azotatul de amoniu având 33% azot, nitrocalcarul având 27% azot.
Același lucru l-au conștientizat și la complexe. Se vede clar tendința fermierilor de a reveni la consumul specific de DAP (Fosfat Diamoniu), MAP (Fosfat Monoamoniu), DSP (Superfosfat Dublu), îngrășăminte bogate în fosfor. Ei realizează că de fapt este cel mai ieftin îngrășământ complex raportat pe substanță activă față de alte îngrășăminte cu azot și fosfor. De exemplu, alte îngrășăminte cu azot și fosfor au mai puțin de jumătate aportul de azot și fosfor față de DAP. Chiar dacă costă mai puțin tona, este foarte scumpă substanța activă”, a mai punctat Dragoș Ivan.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.