Bucureștenii din mai multe zone au așteptat această intervenție. Ce se întâmplă acum pe Magistrala Grozăvești

Primăria Municipiului București anunță reluarea lucrărilor de modernizare la Magistrala II-III Grozăvești, proiect de infrastructură de termoficare care vizează înlocuirea unor conducte vechi și îmbunătățirea alimentării cu agent termic pentru mai multe zone din Capitală.

Potrivit instituției, șantierul deschis în 2023 fusese blocat timp de aproximativ un an și jumătate, iar intervențiile au fost reluate după clarificarea situației juridice a terenului pe care urmau să fie executate lucrările.

„În halul acesta arată conductele prin care trece agentul termic! Șantierul deschis în 2023 pentru a le schimba era împotmolit de un an și jumătate. Gropile erau făcute, noile conducte zăceau unele peste altele. Nimeni nu muncea, iar oamenii trăiau zi de zi cu acest disconfort”, transmite Primăria Capitalei.

Reprezentanții Primăriei Capitalei precizează că blocajul a fost legat de traseul conductelor, care traversau o proprietate privată pe o distanță de aproximativ 350 de metri. După rezolvarea acestei situații, echipele de muncitori au revenit pe șantier și au început montarea noilor conducte.

„Primarul general Ciprian Ciucu a aflat de situație și l-a deblocat. Muncitorii trag tare și lucrează indiferent de vreme. Inclusiv azi, pe ploaie, au montat mecanizat conducte uriașe, noi, preizolate (revenim cu imagini)”, se arată în postarea de pe social media.

Proiectul de modernizare vizează Magistrala II-III Grozăvești, o rețea care asigură alimentarea cu agent termic pentru Cartierul Aviației și alte zone din nordul și centrul Bucureștiului. Primăria transmite că intervențiile sunt necesare din cauza vechimii conductelor existente și a numărului ridicat de avarii înregistrate în ultimii ani.

„Vorbim despre proiectul de modernizare a Magistralei II-III Grozăvești, care alimentează Cartierul Aviației. O zonă în care apa caldă și căldura au fost deficitare în ultimii ani, din cauza vechimii rețelei și a numărului mare al avariilor.”

Potrivit municipalității, porțiunea unde lucrările au fost blocate a fost deja intervenită, iar conductele vechi au fost înlocuite. În această etapă sunt montate conductele noi preizolate, concepute pentru reducerea riscului de avarii și pentru monitorizarea eventualelor probleme apărute pe traseu.

„Deja am schimbat țevile vechi și ruginite de pe porțiunea vizată, iar de săptămâna aceasta montăm noile conducte preizolate.

Sunt țevi mari, de circa șapte tone bucata, cu diametrul de 600 mm, dotate cu senzori de detecție a avariilor. Unele sunt aeriene, altele subterane.”

Noua conductă aeriană va fi conectată cu segmentul de magistrală subterană montat în zona Străzii Brazilia. După integrarea în sistemul de termoficare, această intervenție va permite alimentarea a 66 de blocuri de locuințe din mai multe artere ale Capitalei.

Lista zonelor menționate de Primăria Municipiului București include Bd. Ion Mihalache, Piața Victoriei, Str. Paris, Bd. Iancu de Hunedoara, Str. Braziliei, Calea Floreasca, Calea Dorobanților, Str. Take Ionescu, Str. George Enescu, Str. Arh. Ion Mincu și zona Muzeului Antipa.

„Edilul Capitalei a reușit să clarifice situația și a convins proprietarul să ne permită să intrăm cu lucrările. Le vom termina până la finalul acestei luni!”

Municipalitatea precizează că Magistrala II-III Grozăvești face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a rețelei de termoficare. Lucrările presupun înlocuirea conductelor pe o lungime totală de 11 kilometri, dintre care 7 kilometri reprezintă conductă magistrală, iar 4 kilometri sunt conducte aferente racordurilor către punctele termice.